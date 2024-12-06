Kasımpaşalı futbolcular hep bir ağızdan isyan etti! "Komik bir penaltı! İnanmak çok zor"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ise Kasımpaşalı futbolcular dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

**İşte açıklamalar;

DA COSTA: İNANMAK ÇOK ZOR

"Bugün daha önce karşılaşmadığım hatalarla karşılaştım. Penaltıda hafif bir temas var. Nasıl penaltı verildi, inanmak çok zor. Sahada 23 kişisiniz, yaptığınız işe dayanmıyor bazen kaybetmek veya kazanmak. Herkesin daha iyi kararlar alması gerekiyor. 1 puan aldık. Ama daha fazlasını hak ettik, daha fazlasını alabilirdik. Herkesin daha dikkatli davranması gerekiyor."

CAFU: BAZEN KAZANMANIZA İZİN VERMİYORLAR

"Elimizden geleni yaptık. Bazen kazanmanıza izin vermiyorlar. Kariyerimde daha önce görmediğim hata gördüm. Birçok şey var. Verilen penaltıyla, temasın alakası yok diye düşünüyorum. Bunların gördükten sonra utanç duygusu oldu. Kendimizi çok kötü hissettik. Türk futbolu gelişmeye devam etmek istiyorsa daha iyi kararlar alınmalı. Kötü kararlar nedeniyle hak ettiğimizi alamadığımızı düşünüyorum."

HAKAN KELEŞ KOMİK BİR PENALTI

"Komik bir penaltı! Çok merak ediyorum, bize çalarlar mı böyle bir penaltı. Bu kadar baskıyla hakemlere de hak veriyorum ama bize verdiği, vermediği fauller, maçın şekli değişti. İki dakikada geriye düştük. Sonra beraberliği yakaladık. Galip de gelebilirdik. Değişik bir maç oldu bizim için de hakem kararlarıyla biz de üzüldük. İzlediğimiz kadarıyla basit, komik penaltı. Rakibimizi ateşledi bu. Kazanabilirdik de kaybetmemek de önemli."