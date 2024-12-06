SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Kasımpaşalı futbolcular hep bir ağızdan isyan etti! "Komik bir penaltı! İnanmak çok zor"

Kasımpaşalı futbolcular hep bir ağızdan isyan etti! "Komik bir penaltı! İnanmak çok zor"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.12.2024 23:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa PAPARA Park'ta 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma 1-0 kasımpaşa üstünlüğü ile devam ederken müsabakanın hakemi Zorbay Küçük'ün bordo - mavililere çaldığı penaltı ise maça damgasını vurdu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşalı futbolcular, bu duruma hep bir ağızdan serzenişte bulundu.

Kasımpaşalı futbolcular hep bir ağızdan isyan etti! "Komik bir penaltı! İnanmak çok zor"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ise Kasımpaşalı futbolcular dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

**İşte açıklamalar;

DA COSTA: İNANMAK ÇOK ZOR

385x218-trabzonspor-2-2-kasimpasa-mac-sonucu-ozet-1733511975722

"Bugün daha önce karşılaşmadığım hatalarla karşılaştım. Penaltıda hafif bir temas var. Nasıl penaltı verildi, inanmak çok zor. Sahada 23 kişisiniz, yaptığınız işe dayanmıyor bazen kaybetmek veya kazanmak. Herkesin daha iyi kararlar alması gerekiyor. 1 puan aldık. Ama daha fazlasını hak ettik, daha fazlasını alabilirdik. Herkesin daha dikkatli davranması gerekiyor."

CAFU: BAZEN KAZANMANIZA İZİN VERMİYORLAR

03697f30860a4f6782ceb3bfbc029069

"Elimizden geleni yaptık. Bazen kazanmanıza izin vermiyorlar. Kariyerimde daha önce görmediğim hata gördüm. Birçok şey var. Verilen penaltıyla, temasın alakası yok diye düşünüyorum. Bunların gördükten sonra utanç duygusu oldu. Kendimizi çok kötü hissettik. Türk futbolu gelişmeye devam etmek istiyorsa daha iyi kararlar alınmalı. Kötü kararlar nedeniyle hak ettiğimizi alamadığımızı düşünüyorum."

HAKAN KELEŞ KOMİK BİR PENALTI

414x262-trabzonspor-kasimpasa-karsisinda-penalti-kazandi-iste-o-pozisyon-1733513065624

"Komik bir penaltı! Çok merak ediyorum, bize çalarlar mı böyle bir penaltı. Bu kadar baskıyla hakemlere de hak veriyorum ama bize verdiği, vermediği fauller, maçın şekli değişti. İki dakikada geriye düştük. Sonra beraberliği yakaladık. Galip de gelebilirdik. Değişik bir maç oldu bizim için de hakem kararlarıyla biz de üzüldük. İzlediğimiz kadarıyla basit, komik penaltı. Rakibimizi ateşledi bu. Kazanabilirdik de kaybetmemek de önemli."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gemlik'teki görüntüler tepkilere yol açtı, soruşturma başlatıldı! "Hayvanı yiyorlar"

Gemlik'teki görüntüler tepkilere yol açtı, soruşturma başlatıldı! "Hayvanı yiyorlar"

Trabzonspor - Kasımpaşa maçında çalınan penaltı gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı... "Değişik işler oluyor!"

Trabzonspor - Kasımpaşa maçında çalınan penaltı gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı... "Değişik işler oluyor!"

Suriye'de şehirler tek tek düştü! Çarpıcı iddia: "Esad Suriye'den ayrıldı"

Suriye'de şehirler tek tek düştü! Çarpıcı iddia: "Esad Suriye'den ayrıldı"

'Jose Mourinho devrede' dediler... İtalyan basını Fenerbahçe'nin Ocak ayındaki ilk transferini duyurdu!

'Jose Mourinho devrede' dediler... İtalyan basını Fenerbahçe'nin Ocak ayındaki ilk transferini duyurdu!

Süper Lig kulübüne 3 puan silme cezası!

Süper Lig kulübüne 3 puan silme cezası!

TFF'den Fenerbahçe açıklaması

TFF'den Fenerbahçe açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.