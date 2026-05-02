Kastamonu'da şaşırtan keşif: Tam 2 bin 300 yıl öncesine ait

Kastamonu Üniversitesi tarafından İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde yürütülen yüzey araştırmalarında 2 bin 300 yıl öncesine ait arkeolojik veriler tespit edildi.

Gökçen Kökden

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu başkanlığında yürütülen "Kastamonu İli, İnebolu-Bozkurt-Abana İlçeleri Yüzey Araştırması (KİBAYA)" projesinin 2026 sezonu saha çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle yürütülen çalışmalara Bakanlık temsilcisi olarak Çankırı Müzesi Uzmanı Arkeolog Halit Ersoy'un yanı sıra, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Özgür Yeni ve Uzman Arkeolog Berkay Kavak eşlik etti.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bölgedeki kamu kurumları ve yerel paydaşların destekleriyle gerçekleştirilen araştırmalarda, İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerindeki yerleşim alanlarında saha incelemeleri yapıldı. Araştırmalar sonucu yaklaşık 2 bin 300 yıl öncesine ait arkeolojik veriler tespit edilirken, bölgenin antik dönem tarihine ilişkin önemli verilere ulaşıldı. Saha çalışmaları sırasında köy muhtarları ve yerel halkla görüşmeler gerçekleştirilerek araştırmanın amacı, kapsamı, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği konularında bilgilendirmede de bulunuldu. Elde edilen arkeolojik ve kültürel miras verilerinin hazırlanacak kitap çalışmasıyla kamuoyuna sunulması planlanıyor.

Arkeoloji Bölümü 1. ve 2. sınıf öğrencileri de projeye dahil edilerek, teorik bilgilerini sahada deneyimleme ve mesleki tecrübelerini geliştirmeleri sağlandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu, yürütülen çalışmaların yalnızca arkeolojik veri tespitiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önem taşıdığını belirterek, "2026 sezonu çalışmaları kapsamında bölgemizin antik geçmişine ilişkin önemli veriler elde ettik. Yüzey araştırmalarında ulaşılan veriler, Kastamonu'nun tarihi birikiminin daha kapsamlı biçimde değerlendirilmesine katkı sunmaktadır. Bunun yanında öğrencilerimizin sahada aktif görev alması, uygulamalı eğitim açısından kıymetli bir deneyim oluşturdu. Yerel halkla kurulan iletişim ve kültürel miras farkındalığına yönelik paylaşımlar da çalışmanın önemli bir boyutunu oluşturdu" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turizmin parlayan yıldızı! Kartpostallık manzaralar çıktıTurizmin parlayan yıldızı! Kartpostallık manzaralar çıktı
1 Mayıs'ta tüm geliri çalışanlarına verdi, tartışma çıktı1 Mayıs'ta tüm geliri çalışanlarına verdi, tartışma çıktı

En Çok Okunan Trend Haberler
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

