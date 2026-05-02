Türk dünyası modası podyumda: Kültürel mirası yeniden tasarladılar

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, Türk dünyasının köklü kültürel mirasını modern tasarım anlayışıyla harmanlayarak hazırladıkları koleksiyonları görkemli bir defileyle tanıttı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, Türkiye'nin farklı yörelerine ait geleneksel kıyafetleri ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan'a ait yöresel giysileri modern dokunuşlarla yorumladı.

Öğrencilerin yaklaşık 3 ay süren çalışmayla tasarladıkları 42 kıyafet, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen defilede görücüye çıktı.

TÜRKİYE, TÜRKMENİSTAN, ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN GELENEKSEL GİYİMLE BULUŞTU

Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkiye'nin farklı yörelerine ait geleneksel giyim unsurları, çağdaş dokunuşlarla yeniden tasarlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) tarafından desteklenen defilede; Kırgızistan temalı koleksiyonda 'beldemchi', 'eleçek', 'kep takiya' ve 'şökülo' gibi geleneksel parçalar öne çıkarken, Türkmenistan koleksiyonunda şalvar, uzun elbise ve 'çargad' başörtüsü dikkat çekti.

Özbekistan tasarımlarında kaftan formu, suzeni nakışları ve ikat kumaşlar kullanılırken, Kazakistan koleksiyonunda ise geleneksel nakışlar, kürk detayları ve 'saukele' başlığı yer aldı.

Anadolu'dan ise Erzurum ve İzmir yöreleri defilede sahneye taşındı.

Erzurum'a özgü şalvar, yelek, kuşak ve kaytan süslemeleri ile İzmir'in efe kültürünü yansıtan cepken, üç etek ve iğne oyalı başlıklar izleyicilere sunuldu.

ORTAK KİMLİK BİLİNCİ

Türk devletlerine ve topluluklarına ait geleneksel giyim unsurlarını modern tasarımlarla tanıtıldığı defile ilgi gördü.

Yaklaşık bin kişilik davetlinin izlediği defilenin kürotörlüğünü yapan Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu, defile ile Türk soyuna mensup toplumların kültürel mirasının çağdaş tasarım diliyle yeniden yorumlanarak görünürlük kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Tasarımların Türk dünyası ülkelerinin geleneksel giyim unsurları, sosyal yaşam pratikleri ve kültürel sembollerinden ilham alınarak yapıldığını ifade eden Kırkıncıoğlu, elbiselerin üniversite öğrencilerinin araştırma, yorumlama ve yaratıcı tasarım süreçleri sonucunda ortaya çıktığını bildirdi.

Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu, "Bu tasarımlar, Türk dünyasının ortak köklerini ve kültürel çeşitliliğini aynı sahnede buluşturarak izleyiciye güçlü bir kültürel anlatı sundu. Öğrencilerin ortaya koyduğu tasarımlar, bireysel yaratıcılığın yanı sıra ortak kimlik bilincini yansıtan güçlü bir anlatı dili oluşturdu. Bu yönüyle defile, gençlerin kültürel mirası taşıyan ve dönüştüren aktif özneler olarak konumlandığı bir sanatsal buluşma niteliği taşıdı. Ayrıca defile, Türk soyuna ait kültürel mirasın yalnızca korunmasını değil, aynı zamanda yeni kuşaklar aracılığıyla yeniden dolaşıma girmesini ve farkındalık oluşturmasını amaçlayan bir kültürel temsil alanı göstergesini oluşturdu" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

