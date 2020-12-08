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Kastamonu Gürleyik Şelalesi sonbaharda başka güzel

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 08.12.2020 09:59 | Son Güncelleme:
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Kastamonu Gürleyik Şelalesi sonbaharda başka güzel

Kastamonu Gürleyik Şelalesi hazan renkleriyle görsel şölen sunuyor. Su sesi ve sonbahar renkleri huzur veriyor.

Kastamonu Gürleyik Şelalesi Hanönü ilçesinde yer alıyor. İçinde bulunduğumuz aylarda rengarenk ağaçları ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İlçeye bağlı Bağdere köyünde bulunan şelale, yılın neredeyse her mevsimi ziyaretçi çekiyor. Ağaç çeşitliliği bakımından zengin olan bölge, sonbahar aylarında kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla rengarenk oluyor.

kastamonu gürleyik şelalesi

Yaklaşık 40 metre yükseklikten iki kademe şeklinde sonbaharın tüm renklerini barındıran ağaçların arasında dökülen suyun çıkardığı ses de ziyaretçilere huzur veriyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, neredeyse her mevsim bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Gürleyik Çayı'nda oluşan şelalenin uzun yıllara dayanan hikayesinin bulunduğunu belirten Keleş, "Gürleyik Çayı, belki de milyonlarca yıllık yolculuğu sırasında kendisine bir yol bulması sonucu harika bir doğa olayı meydana getirmiş. Burası özellikle yaz aylarında Hanönü ilçesi ve çevreden gelen vatandaşların piknik alanlarından biri" dedi.

kastamonu hanönü gürleyik şelalesi

Bölgenin sonbaharda ayrı güzelliğe büründüğünü ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Sonbahar mevsimi ağaçların renklerinin en güzel olduğu dönem. Yazdan ziyade ben buranın sonbaharını tavsiye ediyorum. Hanönü'ndeki sonbaharın en güzel görüldüğü yerlerden biri burası. Dere boyunda gezdiğimiz zaman çınar ağaçlarının kahverengi ve yeşile çalan müthiş renk cümbüşü içeren yapraklarını göreceksiniz. Yaban fındıkları ayrı güzellik katıyor. Kayın ağaçları, gökçe ağaçlar var. Burası kısa mesafede birçok ağacı bulabileceğiniz rengarenk bir güzellik. Gürleyik Şelalesi'nin huzur veren sesini dinlerken kuş ve yaprak sesleri arasında sonbaharın tüm renklerini görebilirsiniz"


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