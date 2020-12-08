Kastamonu Gürleyik Şelalesi sonbaharda başka güzel

Kastamonu Gürleyik Şelalesi Hanönü ilçesinde yer alıyor. İçinde bulunduğumuz aylarda rengarenk ağaçları ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İlçeye bağlı Bağdere köyünde bulunan şelale, yılın neredeyse her mevsimi ziyaretçi çekiyor. Ağaç çeşitliliği bakımından zengin olan bölge, sonbahar aylarında kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla rengarenk oluyor.

Yaklaşık 40 metre yükseklikten iki kademe şeklinde sonbaharın tüm renklerini barındıran ağaçların arasında dökülen suyun çıkardığı ses de ziyaretçilere huzur veriyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, neredeyse her mevsim bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Gürleyik Çayı'nda oluşan şelalenin uzun yıllara dayanan hikayesinin bulunduğunu belirten Keleş, "Gürleyik Çayı, belki de milyonlarca yıllık yolculuğu sırasında kendisine bir yol bulması sonucu harika bir doğa olayı meydana getirmiş. Burası özellikle yaz aylarında Hanönü ilçesi ve çevreden gelen vatandaşların piknik alanlarından biri" dedi.

Bölgenin sonbaharda ayrı güzelliğe büründüğünü ifade eden Keleş, şunları kaydetti: