Kastamonu Kanyonları: Eşsiz doğa güzellikleri

Kastamonu kanyonları doğa turizminin yeni gözdelerinden biri olarak gösteriliyor. "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı ilçesi, her yıl daha çok sayıda turistin rotasında yer alıyor.

Zengin doğal güzellikleri ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pınarbaşı, ilkbahar ve yaz aylarında yeşil tonları ve serinliği ile sonbahar aylarında kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla bezeniyor, kışın ise beyaza bürünerek ayrı bir güzellik sunuyor.

"HORMA KANYONU ŞU ANDA DOĞA TURİZMİNİN LOKOMOTİFİ DURUMUNDA"

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ilçenin doğa turizminde ön plana çıktığını söyledi.

Yaşar, "Bu anlamda Horma Kanyonu şu anda bu işin lokomotifi durumunda. Valla Kanyonu derinlikte dünyanın ikinci büyük kanyonu. Şelalesi ve mağaralarıyla Pınarbaşı doğa turizmi anlamında marka şehir denebilecek duruma geldi" dedi.