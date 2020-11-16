Kastamonu'ya giden Ejder Çukuru'nu görmeden dönmüyor

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan 70 metre derinliğinde ve 385 metre boyundaki Ejder Çukuru diğer adıyla Ejder Mağarası ve 4 metre yüksekliğinde kalker kütlesinden oluşan Mantar Mağarasını ziyaret etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. büyülüyor. Doğa ve tabiat turizmi açısından zengin alanları ile alternatif turizm arayanların yeni gözdesi haline gelen Kastamonu’da Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) koordinasyonunda yürütülen yeni kamp alanlarının ve trekking rotalarının belirlenmesi çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgede çalışmalar yapan İstanbul Doğa Sporları Kulübüne bağlı 12 sporcu, oluşturulan rota üzerinde Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesindeki dünyanın en derin 4’üncü mağarası Ilgarini ’ye yürüyüş gerçekleştirdi. 2,5 kilometre uzunluğunda zorlu parkuru yürüyen İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri, Ilgarini Mağarası güzergahında bulunan Mantar Mağarası ile Ejder Çukurunda keşif yaptı.

MACERASEVERLER MAĞARADA UNUTULMAZ ANLAR YAŞIYOR İlk olarak Mantar Mağarası’nda incelemelerde bulunan doğa sporcuları, mağara içerisinde 4 metre yüksekliğindeki kalker kütlesinden oluşan mantar şeklindeki oluşumu inceleyerek bilgi edinmeye çalıştılar. Mantar şeklini aldığı için mağaraya da ismini veren kalker kütlesini inceledikten sonra doğa sporcuları, yüksekliği 12 ile 15 metre arasında değişen 385 metre boyunda ve 70 metre derinliğindeki Ejder Çukuruna yürüdü. Ejder Çukurunda belirlenen alana kadar yürüyen trekkingciler, sisin çöktüğü ejder çukurunda inceleme yaparak bir sonraki inceleme noktası olan Ilgarini Mağarası’na geçti. Pandemi sürecinde Sivas'ın 'Hobbit evleri'ne ilgi arttı! Türkiye'deki Hobbit evleri nerede? 'MACERA SEVERLERİN MUTLAKA BURALARA GELMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ' Kastamonu’nun Pınarbaşı İlçesi’nde Küre Dağları Milli Parkı’ndaki Mantar Mağarasını ziyarete geldiklerini söyleyen İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karataş, “Gerçekten büyülenmemek elde değil, ülkemizin güzel yerlerinden biri daha. Mağaranın binlerce yıllık oluşumun sonucu olduğu anlaşılıyor. Parkur boyunca güzel çalışmaların yapıldığını gördük. Yürüyüş yolları yapılmış, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve macera severlerimizin mutlaka buralara gelip görmesini tavsiye ederiz. Burası doğa içerisinde bir cennet gibi adeta. Mağara oluşumu tektonik hareket sonucunda oluştuğu belli. Tabi ki insan büyüleniyor burayı gördüğünde. Çünkü yerin altındayız. Hava sıcaklığı farklı, mağara içerisindeki dinamikler ve mineral durumları farklı olduğu anlaşılıyor, insan büyüleniyor, farklı duygulara kapılıyor. Gerçi doğanın her yeri böyle, her yerde insan kendisinden bir şeyler bulabiliyor. Farklı duygulara girebiliyor. Ama gerçekten hem tarihi değeri olan hem doğal güzelliği olan yurdumuzun muhteşem yerlerinden bir tanesi burası” diye konuştu.