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Pandemi sürecinde Sivas'ın 'Hobbit evleri'ne ilgi arttı! Türkiye'deki Hobbit evleri nerede?

Hande Öztürk Hande Öztürk
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Sivas'ta belediyenin "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki mesire alanına inşa ettiği yamaç evleri, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne büründü. Pandemi sürecinde ailece izole tatil arayışına girenler Hobbit Evleri'ne yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Türkiye'deki Hobbit evleri nerede?

Pandemi sürecinde Sivas'ın 'Hobbit evleri'ne ilgi arttı! Türkiye'deki Hobbit evleri nerede?

Sivas'ta belediyenin "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki mesire alanına inşa ettiği yamaç evleri, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne büründü. Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan, toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkati çeken yamaç evleri, yılın her döneminde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği şekilde inşa edilen ve içerisinde mutfak, salon, yatak odası ve banyosu olan evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole tatili tercih edenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. İşte Türkiye'de Hobbit evleri

türkiye'deki hobbit evleri

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SİVAS'IN HOBBİT EVLERİ'NDE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

İşletmeci Aynur İlbaşı, AA muhabirine, "Hobbit evleri"nde sonbaharın güzelliklerinin yaşandığını söyledi. Pandemi sürecinde vatandaşların "Hobbit evleri"ne ilgi gösterdiğini belirten İlbaşı, "Açık ve doğal ortam olan Hobbit evlerinde misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz." dedi. Sonbaharın tüm renklerinin görüldüğü Paşabahçe Mesire Alanı, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor. Hobbit evleri Sivas şehrinde ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında. Şimdi pek çok vatandaşlar diğer şehirlerdeki Hobbit evleri nerede sorusunun yanıtını araştırıyor.

türkiye'deki hobbit evleri

TÜRKİYE'DEKİ HOBBİT EVLERİ NEREDE?

Türkiye'de Hobbit Evleri yoğun ilgi gördüğü için pek çok şehirde bu konseptle inşa edilmiş çok sayıda alan bulunuyor. Sivas'ın yanı sıra Kocaeli'de de Hobbit evleri bulunuyor. Uzuntarla Tabiat Parkı içinde bulunan evler 2018 senesinde Kocaeli Belediyesi tarafından hizmete açıldı. Bölgede hayvanat bahçesinin yanı sıra çeşitli kafeler de vatandaşlara hizmet veriyor. Sivas gibi Kocaeli'deki mekan da çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

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