Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi S.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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