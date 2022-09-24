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Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

24.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi S.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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