Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahattin Koç'un (45) kullandığı otomobil, Taşköprü-Kastamonu kara yolu Hatip köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Nurcan (41) ve Halil Onur Koç (18) ile Saim Akbulut (24) ve Münevver Karabulut (76) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.



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