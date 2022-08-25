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Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

25.08.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yılmaz Aktaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu-Cide kara yolu ilçe girişinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Aysel, çocukları Emre ve Ayşin Ebru Aktaş ile kayınvalidesi Saniye Uzun yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Kastamonu

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