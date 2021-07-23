Kastamonu'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ahmet K. yönetimindeki 37 AE 699 plakalı otomobil, havaalanı kavşağında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 ABK 285 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ahmet K. ile beraberindeki Kazım D. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Daday ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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