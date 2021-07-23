YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

23.07.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ahmet K. yönetimindeki 37 AE 699 plakalı otomobil, havaalanı kavşağında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 ABK 285 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ahmet K. ile beraberindeki Kazım D. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Daday ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıKastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cuma

İmsak
03:32
Sabah
05:23
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:19
Yatsı
22:03

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cuma

Bilgin Eczanesi
Merkez
Köseoğlu Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.