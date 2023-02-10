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Kastamonulu kadınlar depremzedeler için polar mont dikiyor

10.02.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonulu kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgedeki depremzedeler için polar mont hazırlıyor.

Yeşilay Kastamonu Şubesi tarafından alınan kumaşlar, Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından polar monta dönüştürülüyor. Yeşilay Şubesindeki makinelerde hazırlanan montlar, daha sonra deprem bölgesine gönderilecek.

Kooperatif başkan yardımcısı Serpil Durgut, gazetecilere, felaketin üzüntüsünü içlerinde yaşadıklarını belirterek, "Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık, yardım topladık ve gerekli yerlere ulaştırdık. Yeşilayın, 'İş birliği yaparak polar montlar dikelim, gönderelim' şeklindeki teklifine kayıtsız kalamazdık. Mağdur kardeşlerimiz için bir araya geldik." dedi.

Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı İzzet Serhat Köylü ise afet döneminde herkesin elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştığına işaret ederek, "Bünyemizde bulunan terzilik atölyesini değerlendirmek için kadın kooperatifi ile irtibata geçtik. Hemen polar üretimine başladık. Daha önce de gönüllülerimiz için ayırdığımız polar, yağmurluk ve fanila olarak kullanılabilecek tişörtlerimizi bölgeye gönderdik. Gastronomi atölyemiz de var. İnşallah ilerleyen günlerde kadın kooperatifimizle gıda üreterek bölgeye göndereceğiz." diye konuştu.

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