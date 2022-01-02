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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

02.01.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi

Ilgaz Dağı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz geçidinde kar etkili oluyor.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaşan kar ile ormanlar seyrine doyumsuz manzara sundu.

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi.

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