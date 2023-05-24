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Kat kat lezzet medovik pasta tarifi! Evde medovik (Rus pastası) nasıl yapılır?

24.05.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medovik pasta kat kat görüntüsü ve enfes tadıyla iştah kabartıyor. Oldukça sevilerek tüketilen bu pasta Rus pastası olarak da biliniyor. Bol bal kullanılarak hazırlanan medovik pasta tarifi basit pasta tarifleri arasında yer alıyor.

Kat kat lezzet medovik pasta tarifi! Evde medovik (Rus pastası) nasıl yapılır?

Medovik pasta yediden yetmişe herkesin seveceği tatlı tariflerinden. Hafif tadıyla gönüllere taht kuran bu lezzeti tadan herkes bir dilim daha istiyor. Medovik pasta tarifini hala denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Bisküvisi için;
  • 3 yumurta,
  • 100 g tereyağ,
  • 4 su bardağı un,
  • 2 yemek kaşığı şeker,
  • 3 yemek kaşığı bal,
  • 1,5 çay kaşığı karbonat.
  • Kreması için;
  • 300 ml krema,
  • 200 g süzme yoğurt,
  • 3/4 su bardağı şeker,
  • 1 yemek kaşığı bal.
  • Kaplamak için;
  • 1 su bardağı ceviz,
  • Bisküvi kenarları.

TARİF

  • Bisküvi için tereyağını eritip ılıtın,
  • Bal ve karbonatı küçük bir tavaya koyup ocağa alın,
  • Köpürene kadar karıştırarak pişirin,
  • Yumurta ve şekeri derin bir kapta çırpın,
  • İçine erimiş tereyağ ve bal+karbonat karışımını ekleyerek çırpmaya devam edin,
  • Unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın,
  • Un tamamen bittikten sonra hamuru 6 eşit parçaya bölün,
  • Hamur toplarından birini alıp unladığınız tezgahta 24 cm'lik bir tencere kapağından biraz daha geniş olacak şekilde açın,
  • 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 4 dk. pişirin,
  • Fırından çıkarıp kenara alın,
  • Diğer hamur toplarını da aynı şekilde açıp sırayla pişirin ve soğumaya bırakın,
  • Bu sırada kreması için kremayı koyulaşana kadar çırpın,
  • Şekeri ekleyip katılaşana kadar çırpın,
  • Ayrı bir kapta çırpılmış krema, yoğurt ve balı karıştırın,
  • Bisküvileriniz soğuduktan sonra tencere kapağını kalıp olarak kullanarak aynı ölçüde kesin,
  • Bisküvilerden birini servis tabağına alın,
  • Üzerine krema sürün,
  • Bir kat bisküvi bir kat krema şeklinde dizin,
  • En son kalan kremayı üzerine ve yanlarına sürüp dolaba kaldırın,
  • Bisküvilerin artan kenarlarını ve cevizleri mutfak robotunda çekin,
  • Pastayı dolaptan çıkarıp kenarlarını ve üstünü kaplayın.

AFİYET OLSUN!

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Gelinim Mutfakta 30 dakikada hazır pasta tarifiGelinim Mutfakta 30 dakikada hazır pasta tarifi
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