Kat Kat Lezzet: Sebze Lazanya

Malzemeler:

3 adet patlıcan

4 adet kabak

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Beşamel sos için:

40 gr tereyağı

50 gr un

½ litre süt

Muskat cevizi

1 çay kaşığı tuz

Domates sos

Fesleğen

Kaşar peyniri

Parmesan peyniri

Mozarella peyniri

Yapılışı:

Patlıcanları ve kabakları ince ve uzun şeritler halinde kesin ve tepsiye dizin.

Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber serperek 200 derecede 15-20 dakika pişirin.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyerek un kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü 2-3 seferde karışıma dökün ve topaklanmaması için sürekli çırpın.

Kaynamaya başlayınca tuz ve muskat cevizi rendesini ekleyerek ocaktan alın.

Bir tepsiye 1 kepçe beşamel sosu yaydırın.

Üzerine patlıcanları dizin ve patlıcanların üzerine sırasıyla domates sos, fesleğen, kaşar peyniri ve parmesan peyniri gezdirin. Üzerine en son 1 kepçe daha beşamel ekleyin.

Kabakları da aynı şekilde dizerek, işleme aynı sırada devam edin.

Son kata domates sos ve peynirleri ekledikten sonra üzerine ince doğranmış fesleğenleri ekleyin.

Bir kürdan yardımıyla katlara delikler açın.

200 derecede yaklaşık 40 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet Olsun