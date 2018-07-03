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Kat Kat Lezzet: Sebze Lazanya

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TARİFLER HABERLERİ  | 03.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

Kat kat lezzet, her katında ayrı bir lezzet! Sebze Lazanya tarifini deneyerek hafif ve lezzetli bir öğün geçirmenin keyfini yaşayın!

Kat Kat Lezzet: Sebze Lazanya

Malzemeler:

3 adet patlıcan
4 adet kabak
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber

Beşamel sos için:
40 gr tereyağı
50 gr un
½ litre süt
Muskat cevizi
1 çay kaşığı tuz

Domates sos
Fesleğen
Kaşar peyniri
Parmesan peyniri
Mozarella peyniri

Yapılışı:

Patlıcanları ve kabakları ince ve uzun şeritler halinde kesin ve tepsiye dizin.
Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber serperek 200 derecede 15-20 dakika pişirin.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyerek un kokusu çıkana kadar kavurun.
Sütü 2-3 seferde karışıma dökün ve topaklanmaması için sürekli çırpın.
Kaynamaya başlayınca tuz ve muskat cevizi rendesini ekleyerek ocaktan alın.

Bir tepsiye 1 kepçe beşamel sosu yaydırın.
Üzerine patlıcanları dizin ve patlıcanların üzerine sırasıyla domates sos, fesleğen, kaşar peyniri ve parmesan peyniri gezdirin. Üzerine en son 1 kepçe daha beşamel ekleyin.
Kabakları da aynı şekilde dizerek, işleme aynı sırada devam edin.
Son kata domates sos ve peynirleri ekledikten sonra üzerine ince doğranmış fesleğenleri ekleyin.
Bir kürdan yardımıyla katlara delikler açın.
200 derecede yaklaşık 40 dakika pişirin.
Sıcak servis edin.

Afiyet Olsun

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sebze lazanya lazanya lazanya tarifi

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