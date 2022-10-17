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Katakulli: Gözükaralar filminin konusu nedir? Katakulli: Gözükaralar oyuncuları kim?

17.10.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katakulli: Gözükaralar filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Katakulli: Gözükaralar filmi bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, Katakulli: Gözükaralar filminin konusu nedir? Katakulli: Gözükaralar oyuncuları kim?

Katakulli: Gözükaralar filminin konusu nedir? Katakulli: Gözükaralar oyuncuları kim?

Başrollerinde Yağızcan Konyalı, Jessica May gibi isimlerin yer aldığı Katakulli: Gözükaralar fimi Tv'de yayınlanacak. Katakulli: Gözükaralar filmini izleyecek olan sinemaseverler film hakkındaki detayları arama motorlarında sorguluyorlar. İşte Katakulli: Gözükaralar filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KATAKULLİ: GÖZÜKARALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kemal ve İsabel, hırsızlığı bırakmak için karar almışlardır ama hayatlarını devam ettirebilmek adına son bir iş yapmaya mecburdurlar. Soyacakları kişi bunu hak eden biri olmalıdır en azından… Kostirik’le bağlantı kurar, onun üzerinden terziye ulaşırlar. Terzi, İsabel ve Kemal için birkaç alternatif bulur. Sonunda geçmişi kirli bir iş adamını seçerler. İş adamının kızı evlenecektir ve hafta sonu malikânelerinin bahçesinde aile içi bir davet verilecektir. İsabel ve Kemal catring elemanı olarak eve sızmayı başarırlar. Daha Dakka bir gol bir evin yaşlı, tekerlekli iskemlede oturan ninesi “hırsız bunlar” diye bizimkileri gösterir. Aslında aklı giden nine evde gördüğü her yabancıya aynı yakıştırmayı yapmaktadır. Kemal ve İsabel çalmak için geldikleri Fabarge yumurtasının peşinden giderlerken fark ederler ki entrikalarla dolu bir ailenin içine düşmüşlerdir. Evdeki herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı, müstakbel damadın köşelerde İsabel’i sıkıştırdığı bu hengâmeden istediklerini alıp çıkabilecekler midir?

KATAKULLİ: GÖZÜKARALAR OYUNCULARI KİM?

Yağızcan Konyalı, Jessica May, Kubilay Penbeklioğlu, Ecem Karavus, Numan Çakır, Ceren Soylu ve Suna Selen

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Kanal D Jessica May film yağızcan konyalı
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