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Katar'ın Trump'a hediye ettiği lüks jetin içi ortaya çıktı! 400 milyon dolar değerinde! Uçan saray gibi...

Katar Kraliyet Ailesi, Başkan Donald Trump'a mevcut Air Force One uçağının yerine kullanılmak üzere lüks özel jet hediye etti. Hediyeyi kabul edeceğini söyleyen Trump'ın uçan sarayının içi ortaya çıktı.

Katar'ın Trump'a hediye ettiği lüks jetin içi ortaya çıktı! 400 milyon dolar değerinde! Uçan saray gibi...
Jale Uslu

Katar'ın Trump'a hediye ettiği söylenen 400 milyon dolarlık jetin içi ortaya çıktı. Gökyüzünde adeta lüks bir saray gibi olan özel Boeing 747 uçağında bir ana yatak odası, bir misafir yatak odası, duşlu iki tam banyo, dokuz küçük tuvalet, beş küçük mutfak ve özel bir ofis bulunuyor.

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Katar Kraliyet Ailesi, Başkan Donald Trump'a mevcut Air Force One uçağının yerine kullanılmak üzere lüks özel jet teklif etti. Trump, Boeing'in yeni nesil başkanlık uçaklarını tamamlamasını bekliyordu ancak sıkıntılı havacılık şirketi programın gerisinde kaldı ve bütçeyi aştı. Truth Social'da konuşan başkan, Boeing 747-8 tipi uçağın, yeni Amerikan jetleri tamamlanana kadar geçici olarak Air Force One uçağı olarak hizmet vereceğini belirterek, bu cömert hediyeyi kabul etmeyi planladığını belirtti.

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DÜNYANIN EN LÜKS UÇAKLARINDAN

Bu jet uçağında yalnızca beş sıra standart business class koltuk bulunuyor. Devasa uçağın geri kalan kısmı, lüks bir merdivenle birbirine bağlanan uçağın iki ana güvertesinde beş salona yer verecek şekilde yenilendi. Business Jet Traveler'a göre uçak dünyanın en lüks uçaklarından biri olarak değerlendiriliyor.

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Ünlü Fransız iç mimarlık firması Alberto Pinto Cabinet tarafından dekore edilen uçağın içi , süslü süitler, kamaralar, dinlenme salonları ve yemek odalarıyla dolu. Gemideki hemen hemen her odada lüks halılar, deri koltuklar ve altın rengi mobilyalar bulunuyor.

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Başkan Trump yeni uçağı kullanmaya başladığında, 250 feet uzunluğuyla Air Force One olarak kullanılan en uzun yolcu jeti olacak. Mevcut başkanlık uçağı, George HW Bush'un başkan olduğu 1990'lı yıllardan bu yana kullanılıyor. Boeing'in yeni modelinin 2024 yılında tamamlanması planlanıyordu ancak gecikmeler nedeniyle tanıtımının 2027'ye ertelendiği söyleniyor.

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trump
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