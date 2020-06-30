Kate Hudson küvette çıplak poz verdi! Notu olay oldu

Üç çocuk sahibi olan ünlü oyuncunun, bu çarpıcı paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni yağdı. Oyuncu Kate Hudson, en küçük çocuğu Rani ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 41 yaşındaki Hudson paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

Hudson "Bebeklerimi, onların benden farklı olduğunu bilmenin özgürlüğüyle seviyorum" dediği mesajında çocuklarını sonsuzca sevdiğini ve birer insan olarak onların haklarını desteklediğini vurguladı.

İnsanların hata yapabileceğini belirten Kate Hudson, ancak sevgi sayesinde bütün negatif duyguların ötesine geçilebildiğini de sözlerine ekledi.

Sevgiyi seçmenin aynı zamanda iyi bir hayatı seçmek olduğunu da vurgulayan Kate Hudson "Sevginin sizi seçmediğini düşünüyorsanız, orada bir yerlerde sevgiyi size getirmeye ve paylaşmaya hazır insanlar olduğunu hatırlayın" diye yazdı. Kate Hudson, sevgiyi seçen insanın asla yalnız olmayacağını da ifade etti.

Hudson'ın paylaşımında yer verdiği Rani, Danny Fujikawa ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocuğu. Hudson'ın farklı birlikteliklerinden Bingham adında 8, Ryder adında da 16 yaşında iki oğlu daha bulunuyor.

