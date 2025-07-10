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Kate Middleton'ın 15 yıllık asistanı görevi bıraktı

Prenses Kate ve Prens William’ın uzun süredir birlikte çalıştığı Natasha Archer, 15 yılın ardından görevinden ayrılıyor.

Kate Middleton'ın 15 yıllık asistanı görevi bıraktı

2010 yılında kraliyet ailesi kadrosuna kişisel asistan olarak katılan Natasha Archer’ın Kensington Sarayı’ndaki görevine veda ettiği bildirildi. 37 yaşındaki Archer, yıllar içinde Prenses Kate’in ekibinde kilit bir rol üstlenmiş ve zamanla onun stil danışmanı olarak tanınmıştı.

Kate Middleton ın 15 yıllık asistanı görevi bıraktı 1

2017 yılında Getty Images'ın kraliyet fotoğrafçısı Chris Jackson ile evlenen Archer, iki çocuk sahibi oldu. 2022 yılında terfi ederek görevine kıdemli özel yürütme asistanı olarak devam etti. Kensington Sarayı'ndan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kate Middleton
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