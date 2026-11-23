Hint geleneksel kıyafetlerini andıran elbise kırmızı, yeşil ve altın tonlarıyla oldukça gösterişli bir tasarımdı. Üstelik Kate Middleton'ın üzerinde tam bir gece elbisesi havası taşıyordu. Ama bu elbisenin arka planında Catherine’in isteğiyle baştan sona yeniden düşünülmüş küçük ama önemli ayrıntılar var.

Bu tasarımın en ilginç tarafı Kate Middleton için sıfırdan çizilmemiş olması. Prenses, Londra’daki bir butikte gördüğü Hint tasarımını beğenmiş ve üzerinde denemiş. Bedeni tam uymayınca saray devreye girmiş, tasarımcıya ulaşılmış. Sonrasında ise elbise, Earthshot Prize’ın çevre duyarlılığına uygun hale getirilmiş.

Yani kırmızı halıda gördüğümüz o ihtişamlı görünümün arkasında oldukça hummalı bir hazırlık var.

Bir butikte beğenildi, saraya kadar geldi

Elbisenin tasarımcısı Hintli modacı Mahima Mahajan. Catherine’in tercih ettiği model, tasarımcının Mehfil koleksiyonundan bir tasarım. Geleneksel Hint kıyafetlerinden esinlenen bu model, gösterişli eteğiyle de dikkat çekiciymiş.

Her şey, Kensington Sarayı’nın Londra’daki mağazayla iletişime geçmesiyle başlamış. Prenses mağazada elbiseyi görüp beğenmiş ancak mevcut beden kendisine büyük gelmiş. Bunun üzerine tasarımcıdan ölçülerine uygun hale getirilmesi istenmiş.

İşin eğlenceli tarafı ise, modacı kıyafetin Catherine için hazırlandığını bile bilmiyormuş. Saraydan gelen talepler haliyle biraz gizemliymiş. Tasarımcı, elbisenin nerede ve kim tarafından giyileceğini ancak hazırlıklar ilerleyince öğrenmiş. Hatta Catherine’in kıyafeti giyeceği kesinleştiğinde kendisine haber verilmesi de törene yarım saat kala olmuş.

Plastik boncuklar gitti, yerine cam boncuklar geldi

Malumunuz, Earthshot Prize çevreyle ilgili projeleri destekleyen bir ödül töreni olduğu için prensesin kıyafetinde de bu anlayışa uygun seçimler yapılmış.

Tasarımın üzerindeki süslemelerde plastik kullanılmasını istemeyen prenses, bu malzemenin çıkarılmasını talep etmiş. Plastik boncuklar cam boncuklarla değiştirilmiş. Elbisenin üzerinde zümrüt gibi görünen yeşil taşlar da gerçek zümrüt değil, boncuklar camdan yapılmış.

Bence burada güzel olan, Catherine’in sadece çevre dostu bir görünüm vermek için çok klişe yeşil bir elbise seçmemiş olması. Kıyafetin malzemesine de dikkat etmiş. Elbette tek bir elbise dünyadaki moda üretimini değiştirmeyecek ama böylesine büyük bir organizasyonda bu detayların konuşulması hoş bir durum.

Bir başka hoş detay da tasarımın zaten piyasada bulunan bir model olması. Mahajan, elbisenin kendi internet sitesinde dokuz aydan uzun süredir yer aldığını ve daha önce başka müşteriler tarafından da satın alındığını anlatıyor. Yani Catherine için yalnızca bir kez giyilecek, özel dikim ve tamamen yeni bir tasarım hazırlanmamış.

Mücevher seçimi de önemli

Bir de mücevher seçimi var ki benim en sevdiğim ayrıntı o oldu. Prenses, elbiseyi Kraliçe Elizabeth’in daha önce kullandığı zümrüt püskül takımıyla tamamlamış. Böylece Hint tasarımı bir elbise, kraliyet koleksiyonundan gelen aile yadigârı mücevherlerle buluşmuş.

Yeni bir tasarımın üzerine eski bir kraliyet mücevheri eklemek Catherine’in sevdiği stil oyunlarından biri. Üstelik bu kez elbisenin çevre duyarlılığıyla ilgili hikâyesi de işin içine girince, geçmişle bugünü bir araya getiren çok hoş bir görünüm ortaya çıkmış. Merhum Kraliçe de yad edilmiş.

Prensesin gardırobunda yeni bir dönem mi başlıyor?

Catherine’in kıyafetleri üzerinden sürdürülebilir moda mesajı vermesi aslında yeni değil. Daha önce giydiği elbiseleri yeniden kullanması ve buna geri dönüşüm stili denmesi, eski mücevherleri farklı kombinlerle değerlendirmesi ve yerel tasarımcılarla çalışması gibi ziyadesiyle tutarlı bir çizgisi var.

Hindistan gezisinde de yalnızca bu kırmızı elbiseyle sınırlı kalmadı. Daha önce Wimbledon'da giydiği mavi Roksanda elbiseyi yeniden tercih etti. Hindistan'da üretilmiş, pirinç samanı ve kabuğu gibi tarımsal atıkların kullanıldığı malzemelerden yapılmış bir çanta da taşıdı.

Sizi bilmem ama ben Catherine’in bu yaklaşımını seviyorum. Çünkü sürdürülebilir moda denince akla hemen sade, gösterişsiz veya eski kıyafetler gelmek zorunda değil.

Bir elbise hem son derece şık olabilir hem de nasıl üretildiği, hangi malzemelerin kullanıldığı ve kaç kez giyilebileceği üzerine düşündürebilir.