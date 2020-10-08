Kate Moss'un kızı Lila Moss podyumu salladı

Lila Moss, ünlü bir giyim firmasının yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defilede görev aldı. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken genç kız, podyumda da tam not aldı.

46 yaşındaki Moss'un Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya gelen Lila Grace Moss, bu yılın ilk döneminde de ünlü bir dergiye kapak pozu vermişti.

17 yaşındaki Lila Grace Moss, Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi. Annesi ile babası ayrıldıktan sonra da Kate Moss'un hızlı hayatı içinde büyüdü. Lila Grace henüz küçük bir çocukken annesinin Jamie Hince ile evlendiği gün onun nedimelerinden biri olmuştu.



