Sette kaos eksik olmuyor... Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjdat Gezen'e "Artık bitsin" demişti! O isim ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nde olayların ardı arkası kesilmiyor. Önce Müjdat Gezen'in 'Oyuncular dizi bitsin istiyor' açıklaması ardından Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in uyuşturucu madde satın alırken yakalanması ve Sıla Türkoğlu'nun ehliyetini kaptırması derken Müjde Uzman'ın 'tükendim' açıklaması da gündeme bomba gibi düşen son olay olmuştu.

Bununla da kalmamış Uzman'ın açıklaması sonrası makyözün işten çıkarılmasına kadar giden süreç ortalığı iyice karıştırmıştı. Öyle ki yapımcı Faruk Turgut Instagram'da oyuncuları takipten çıkmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken Müjdat Gezen'e 'Dizi bitsin' diyen oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı.

10Haber'in iddiasına göre Müjdat Gezen'e bu sözleri söyleyen isim gemi seyahatiyle diziden ayrılacağı iddia edilen Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan idi.

Ancak taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.







