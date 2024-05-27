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  4. Son dakika | Toprak altında kalanların sayısı 2 bini aştı! Papua Yeni Gine'yi sarsan kabusta bilanço ağırlaşıyor

Son dakika | Toprak altında kalanların sayısı 2 bini aştı! Papua Yeni Gine'yi sarsan kabusta bilanço ağırlaşıyor

27.05.2024 09:48
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Son dakika haberi: Papua Yeni Gine'deki toprak kayması faciasında bilanço bugün de ağırlaştı. Hükümetten toprak altında kalanların sayısıyla ilgili gelen son açıklama endişe yarattı.

Son dakika | Toprak altında kalanların sayısı 2 bini aştı! Papua Yeni Gine'yi sarsan kabusta bilanço ağırlaşıyor

Son dakika haberi: Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine geçtiğimiz günlerde meydana gelen toprak kaymasının şokunu yaşıyor. Hükümet, toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi.

"GEÇEN HER DAKİKA UMUTLARIMIZI AZALTIYOR"

Faciayla ilgili açıklama yapan Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak, çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, “Herkes kayıplarını arıyor. Birçok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor” demişti.

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NE OLMUŞTU?

Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde toprak kayması meydana gelmişti.

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Papua Yeni Gine Post Courier tarafından adı açıklanmayan bir parlamento üyesine dayandırılarak yayınlanan haberlerde, bin 100 evin toprak altında kaldığı kaydedilirken Mulitaka bölgesindeki en az 6 köyün toprak kaymasından etkilendiği aktarılmıştı.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Papua Yeni Gine toprak kayması
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