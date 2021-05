Kate Moss uyku anını gösteren videoyu açık artırmaya çıkardı

Dünyaca ünlü model Kate Moss, şanslı bir hayranına, yatakta nasıl uyuduğunu gösterecek. Tabii eğer videosu için binlerce sterlin para öderse...

90’lı yıllarda fırtına gibi esen 47 yaşındaki Moss, ruh sağlığı hayır kurumu Gurls Talk için açık artırmaya çıkarılan üç video sanat eserinde yer alıyor.

11 BİN STERLİN TEKLİF EDİLDİ

Bunlardan biri olan ‘Sleep With Kate’ (Kate ile Uyku) adlı video çalışması, halihazırda çevrimiçi açık artırma teklifine sunulmuş durumda. Dikkat çeken çalışma için şimdiye kadar verilen teklif 11 bin sterline çıktı. Onun yanı sıra Walk With Kate (Kate ile Yürüyüş) ve Drive With Kate (Kate ile Seyahat) adlı iki video daha açık artırmaya çıkarılacak.

Videoları çeken sanatçılar, kendilerini "kişisel ve kamusal olan alanda ikon fikrini keşfetmeye" adadıklarını söyledi.

The Sun gazetesinin haberine göre, “Sanat benim için daima anla ilgilidir” diyen Kate Moss, “Zaman hiçbir zaman yeterli olmayan bir şeydir. Ve kimseyi beklemez. Kimin bir anımı sahiplenmek isteyeceği fikri ilgimi çekiyor” ifadesini kullandı.

Moss ayrıca, “Bu çalışmanın ihtiyacı olan başkalarına yardım etmek için kullanılabileceği fikrine de bayıldım. Umarım daha fazlasını kazanabilirim” dedi.