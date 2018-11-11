MAGAZİN

Kate Upton anne oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.11.2018 15:10 | Son Güncelleme

Dünyada milyonlarca erkeğin rüyalarını süsleyen, birçok kadının da sahip olmayı dilediği bir vücuda sahip olan ABD'li model Kate Upton anne oldu.

Dünyaca ünlü model Kate Upton anne oldu. Upton kızını adını sosyal medyadan dünyaya duyurdu.

Doğumdan hemen sonra...

1 / 16

Kocası Justin Verlander ile ilk çocuklarını bekleyen Kate Upton, bebeğinin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
2 / 16

Bebeğinin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Upton, "Genevieve Upton Verlander. 7.11.18" notunu düştü.
3 / 16

Kasım 2017'de İtalya'da evlenen çift, geçtiğimiz haftalarda birinci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.
4 / 16

GÖĞÜS İTİRAFI

GÖĞÜS İTİRAFI
Kıvrımlı hatlarıyla podyumların en çok aranan modellerinden olan Kate Upton ilginç bir itirafta bulunmuştu.
5 / 16

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan Upton, "keşke daha küçük göğüslerim olsaydı" demişti.
6 / 16

Yine de göğüslerini sevdiğini söyleyen Upton şunları söylemişti: "Vücudumla gurur duyuyorum. Bu aslında genç kızlara da bir mesajdır, kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve kendinizle gurur duyun"
7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kate Upton Kate Upton hamile Kate Upton anne

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu

Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Hamile olan Almeda Abazi çok yorgun

Hamile olan Almeda Abazi çok yorgun

Cem Yılmaz çaldı Defne Samyeli söyledi

Cem Yılmaz çaldı Defne Samyeli söyledi

Bomba iddia: Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy ayrıldı

Bomba iddia: Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy ayrıldı

Kemal Sunal'ın doğum günü! Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Kemal Sunal'ın doğum günü! Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.