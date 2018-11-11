Dünyaca ünlü model Kate Upton anne oldu. Upton kızını adını sosyal medyadan dünyaya duyurdu.
Doğumdan hemen sonra...
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Kocası Justin Verlander ile ilk çocuklarını bekleyen Kate Upton, bebeğinin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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Bebeğinin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Upton, "Genevieve Upton Verlander. 7.11.18" notunu düştü.
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Kasım 2017'de İtalya'da evlenen çift, geçtiğimiz haftalarda birinci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.
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GÖĞÜS İTİRAFI
Kıvrımlı hatlarıyla podyumların en çok aranan modellerinden olan Kate Upton ilginç bir itirafta bulunmuştu.
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Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan Upton, "keşke daha küçük göğüslerim olsaydı" demişti.
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Yine de göğüslerini sevdiğini söyleyen Upton şunları söylemişti: "Vücudumla gurur duyuyorum. Bu aslında genç kızlara da bir mesajdır, kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve kendinizle gurur duyun"
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