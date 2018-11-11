Kate Upton anne oldu

Kıvrımlı hatlarıyla podyumların en çok aranan modellerinden olan Kate Upton ilginç bir itirafta bulunmuştu.

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Yine de göğüslerini sevdiğini söyleyen Upton şunları söylemişti: "Vücudumla gurur duyuyorum. Bu aslında genç kızlara da bir mesajdır, kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve kendinizle gurur duyun"