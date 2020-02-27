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  4. Kate Upton yattan paylaştı! Sarı bikinisiyle beğeni topladı

Kate Upton yattan paylaştı! Sarı bikinisiyle beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

Bir dönem "dünyanın en seksi kadını" seçilen ABD'li oyuncu ve model Kate Upton, eski formuna yeniden dönüyor. Upton tatil paylaşımıyla gündemde...

ABD'li oyuncu ve model Kate Upton sosyal medya paylaşımıyla beğeni topladı. 27 yaşındaki güzel isim şu sıralar yat tatilinde...

Güneşin ve denizin tadını çıkaran Upton sarı bikinisiyle verdiği pozları hayranlarının beğenisine sundu.

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2018'de doğum yapan Kate Upton kısa süre önce hamilelik döneminde aldığı kilolarla gündem olmuştu. Upton eski haline dönmesi gerektiği konusunda baskı altında hissettiğini söylemişti. Upton o dönem bu baskıyı hissettiğini ama hızlıca bedeniyle barıştığını ve bebeğinin ve sağlığının daha önemli olduğunu söylemişti.

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Modellik kariyerine başladığı ilk yıllarda kıvrımlı ve dolgun hatlarıyla dikkat çeken Kate Upton, o dönemdeki hemcinslerinden bu özellikleri sayesinde ayrılıyordu. Birçok markanın daha zayıf modelleri tercih ettiğini söyleyen Upton, modellik endüstrisinden de güzellik standartlarına uymadığı gerekçesiyle eleştiriler aldığını ifade etmişti.


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