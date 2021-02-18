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Kate Winslet'lı Mare of Easttown dizisinden beklenen fragman geldi

18.02.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Hem Oscar hem de Emmy ödüllü oyuncu Kate Winslet'ın başrolünü Guy Pearce ile paylaştığı HBO dizisi Mare of Easttown dizisinden ilk fragman yayınlandı. Mare of Easttown, 18 Nisan'da başlıyor.

Kate Winslet’ın başrolünü üstlendiği HBO yapımı mini dizi Mare of Easttown’dan beklenen fragman yayınlandı. Dizinin geniş kadrosunda Guy Pearce, Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Cailee Spaeny, John Douglas Thompson, Patrick Murney, Ben Miles, James McArdle, Sosie Bacon, Joe Tippett, Neal Huff, Mackenzie Lansing, Kate Arrington, Ruby Cruz, Eisa Davis, Enid Graham, Justin Hurtt-Dunkley, Izzy King, Jack Mulhern, Anthony Norman, Drew Scheid Madeleine Weinstein ve David Denman da yer alıyor.

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MARE OF EASTTOWN HAKKINDA

Mini dizi olan projenin hikayesi Pennsylvania'daki küçük bir kasabada geçecek. Özel hayatı karışık durumdaki kadın bir dedektif bir yandan da kasabada işlenen bir cinayeti araştıracak. Bahsi geçen dedektifi Winslet canlandırıyor.

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Brad Ingelsby'ın yaratıcısı ve senaristi olduğu dizinin yönetmenliğini Gavin O’Connor üstleniyor. Kate Winslet aynı zamanda Mare of Easttown'ın yürütücü yapımcılığını da üstleniyor.

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