Paylaşımı onu ele verdi! Thor: Love and Thunder yıldızının işi bitti mi?

Avustralya'da katı karantina protokolleri eşliğinde başlayan Thor: Love and Thunder filminin çekimleri devam ediyor. Filmin oyuncularından Chris Pratt’ın eşinin Instagram’dan yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı.

Sevgililer Gününü, Los Angeles’teki evinde eşi Katherine Schwarzenegger ile birlikte geçiren aktörün Thor: Love and Thunder filmindeki sahnelerinin çekildiği düşünülüyor.

AKILLARDA AYNI SORU VAR

Bu paylaşım hem Chriss Pratt hem de Galaksinin Koruyucuları ekibinin geri kalanının Thor: Love and Thunder filminde düşünüldüğünden daha az rol aldıkları anlamına geliyor olabilir. Bu haftanın başlarında hem Karen Gillan hem de Pom Klementieff, Thor: Love and Thunder filmdeki rollerini tamamladıktan sonra Avustralya'dan ayrıldıklarını açıkladılar. Dave Bautista da benzer Instagram gönderileri paylaştı.

Galaksinin Koruyucuları oyuncularının rolü düşünüldüğünden daha küçükse, yönetmen Taika Waititi ve ekibine filmin ana kahramanları Thor (Chris Hemsworth) ve Jane Foster’a (Natalie Portman) odaklanmak için bolca zaman verecektir.

Thor: Love and Thunder , 11 Şubat 2022'de sinemalarda.

