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Paylaşımı onu ele verdi! Thor: Love and Thunder yıldızının işi bitti mi?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.02.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Paylaşımı onu ele verdi! Thor: Love and Thunder yıldızının işi bitti mi?

Çekimleri devam eden Thor: Love and Thunder filminin oyuncularından Chris Pratt öyle bir paylaşım yaptı ki...

Avustralya'da katı karantina protokolleri eşliğinde başlayan Thor: Love and Thunder filminin çekimleri devam ediyor. Filmin oyuncularından Chris Pratt’ın eşinin Instagram’dan yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı.

Sevgililer Gününü, Los Angeles’teki evinde eşi Katherine Schwarzenegger ile birlikte geçiren aktörün Thor: Love and Thunder filmindeki sahnelerinin çekildiği düşünülüyor.

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Bu paylaşım hem Chriss Pratt hem de Galaksinin Koruyucuları ekibinin geri kalanının Thor: Love and Thunder filminde düşünüldüğünden daha az rol aldıkları anlamına geliyor olabilir. Bu haftanın başlarında hem Karen Gillan hem de Pom Klementieff, Thor: Love and Thunder filmdeki rollerini tamamladıktan sonra Avustralya'dan ayrıldıklarını açıkladılar. Dave Bautista da benzer Instagram gönderileri paylaştı.

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Galaksinin Koruyucuları oyuncularının rolü düşünüldüğünden daha küçükse, yönetmen Taika Waititi ve ekibine filmin ana kahramanları Thor (Chris Hemsworth) ve Jane Foster’a (Natalie Portman) odaklanmak için bolca zaman verecektir.

Thor: Love and Thunder , 11 Şubat 2022'de sinemalarda.

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