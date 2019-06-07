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Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 07.06.2019 08:31 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo'nun ABD'deki tecavüz davası, Kathyrn Mayorga'nın avukatlarının şikayetlerini geri çekmesi üzerine düşürüldü. Mayorga, 2009 yılında Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüş ve sessiz kalması için 375 bin dolar aldığını söylemişti. Ronaldo ise avukatına o gece yaşanan her şeyi itiraf etmişti.

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme

Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ABD'de yürütülen tecavüz davası düşürüldü. Portekizli futbolcu tarafından 2009 yılında Las Vegas'ta tevacüze uğradığı iddiasıyla mahkemeye giden Kathyrn Mayorga'nın avukatları şikayetlerini geri çekti.

Mayorga, bu olay sonrasında sessiz kalması için Ronaldo'dan 375 bin dolar aldığını itiraf etmişti. Taraflar arasında yeni bir anlaşma yapılıp yapılmadığı ise merak konusu...

"BANA ACI ÇEKİP ÇEKMEDİĞİMİ SORDU"
ABD'li Mayorga, mahkemedeki ifadesinde "Bana tecavüz ederken, acı çekip çekmediğimi sordu. Daha sonra karşımda dizlerinin üzerine çöktü ve bana 'Ben yüzde 99 itibarıyla iyi bir insanım. Ancak geri kalan yüzde 1'i bilmiyorum" dedi" ifadelerini kullanmıştı.

RONALDO HER ŞEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
Cristiano Ronaldo ise 2009 yılında avukatına o gece yaşananları şu sözlerle anlatmış ve tecavüz itirafında bulunmuştu:

"Onunla arkadan cinsel ilişkiye girdim. İzin verdi. Yüz üstü yatağa yattı. Ben de arkasındaydım. Pozisyonu değiştirmedik. 5-7 dakika sürdü. İstemediğini söyledi ama yapmama da izin verdi. Her şey çok çabuk sürdü. Birden beni itekledi ve 'Hayır yapma, ben diğerleri gibi değilim' diye söylenmeye başladı. Birkaç kez seks sırasında da durmamı söyledi. Herhangi bir yardım bağırışında bulunmadı."

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Anahtar Kelimeler:
Kathyrn Mayorga Cristiano Ronaldo Las Vegas

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