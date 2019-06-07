Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme

Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ABD'de yürütülen tecavüz davası düşürüldü. Portekizli futbolcu tarafından 2009 yılında Las Vegas'ta tevacüze uğradığı iddiasıyla mahkemeye giden Kathyrn Mayorga'nın avukatları şikayetlerini geri çekti.

Mayorga, bu olay sonrasında sessiz kalması için Ronaldo'dan 375 bin dolar aldığını itiraf etmişti. Taraflar arasında yeni bir anlaşma yapılıp yapılmadığı ise merak konusu...

"BANA ACI ÇEKİP ÇEKMEDİĞİMİ SORDU"

ABD'li Mayorga, mahkemedeki ifadesinde "Bana tecavüz ederken, acı çekip çekmediğimi sordu. Daha sonra karşımda dizlerinin üzerine çöktü ve bana 'Ben yüzde 99 itibarıyla iyi bir insanım. Ancak geri kalan yüzde 1'i bilmiyorum" dedi" ifadelerini kullanmıştı.

RONALDO HER ŞEYİ İTİRAF ETMİŞTİ

Cristiano Ronaldo ise 2009 yılında avukatına o gece yaşananları şu sözlerle anlatmış ve tecavüz itirafında bulunmuştu:

"Onunla arkadan cinsel ilişkiye girdim. İzin verdi. Yüz üstü yatağa yattı. Ben de arkasındaydım. Pozisyonu değiştirmedik. 5-7 dakika sürdü. İstemediğini söyledi ama yapmama da izin verdi. Her şey çok çabuk sürdü. Birden beni itekledi ve 'Hayır yapma, ben diğerleri gibi değilim' diye söylenmeye başladı. Birkaç kez seks sırasında da durmamı söyledi. Herhangi bir yardım bağırışında bulunmadı."

