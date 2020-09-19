Katie Holmes-Emilio Vitolo Jr aşka geldi

Tom Cruise'dan boşandıktan sonra Jamie Foxx ile nişanlanan, ancak bu ilişkisinde de mutluluğu bulamayan Katie Holmes, son günlerde adeta aşk sarhoşu...

41 yaşındaki güzel, bir süredir New York'un ünlü restoranlarından birinin sahibi olan şef Emilio Vitolo Jr ile aşk yaşıyor.

Mutluluğu her halinden belli olan ABD'li yıldız, geçtiğimiz gün sevgilisinin mekanına gitti. Sevgilisi ile kameralara görüntü vermekten çekinmeyen ikili, ayaküstü romantik anlar yaşadı.

SEVGİLİSİ NİŞANLI ÇIKTI İDDİASI

Katie Holmes'in yeni aşkının nişanlı olduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun, gerçeği öğrendikten sonra Emilio Vitolo ile ilişkisini bitirdiği ileri sürülmüştü.



Katie Holmes, 2006 yılında Tom Cruise ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2012'de yollarını ayırmıştı.

ABD'li aktör Tom Cruise (58) ile Katie Holmes'ün, Suri adından bir kızları bulunuyor.



