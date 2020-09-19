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Katie Holmes-Emilio Vitolo Jr aşka geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Bir süredir şef Emilio Vitolo Jr ile aşk yaşan ABD'li oyuncu Katie Holmes'in, sevgilisinin nişanlı olduğu iddia edilmişti. Ayrıldıkları konuşulan ikili, önceki gün sarmaş dolaş görüntülendi.

Katie Holmes-Emilio Vitolo Jr aşka geldi

Tom Cruise'dan boşandıktan sonra Jamie Foxx ile nişanlanan, ancak bu ilişkisinde de mutluluğu bulamayan Katie Holmes, son günlerde adeta aşk sarhoşu...

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41 yaşındaki güzel, bir süredir New York'un ünlü restoranlarından birinin sahibi olan şef Emilio Vitolo Jr ile aşk yaşıyor.

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Mutluluğu her halinden belli olan ABD'li yıldız, geçtiğimiz gün sevgilisinin mekanına gitti. Sevgilisi ile kameralara görüntü vermekten çekinmeyen ikili, ayaküstü romantik anlar yaşadı.

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SEVGİLİSİ NİŞANLI ÇIKTI İDDİASI

Katie Holmes'in yeni aşkının nişanlı olduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun, gerçeği öğrendikten sonra Emilio Vitolo ile ilişkisini bitirdiği ileri sürülmüştü.

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Katie Holmes, 2006 yılında Tom Cruise ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2012'de yollarını ayırmıştı.

ABD'li aktör Tom Cruise (58) ile Katie Holmes'ün, Suri adından bir kızları bulunuyor.


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