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Katie Salmon soğuğa aldırmadan sokağa bakın nasıl çıktı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 12.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

Reality şov yıldızı ve model Katie Salmon, İngiltere'nin Brighton kentinde görüntülendi. Soğuk havaya aldırmadan sadece büstiyerle sokağa çıkan Katie şaşırttı.

Katie Salmon soğuğa aldırmadan sokağa bakın nasıl çıktı

Çok izlenen şovlardan biri olan yarışmanın katılımcılarından Katie, Shoosh adlı gece kulübüne girerken görüntülendi.

Programa 2016 yılında katılan Katie, magazincileri karşısında görünce bol bol poz verdi.

Liverpool doğumlu 22 şarkındaki güzel, bol işlemeli bir büstiyer ve siyah skinny jeans tercih etmişti.

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Salmon'ın soğuğa aldırmadan bu denli dekolte giyinmesi ve gece vakti güneş gözlüklerini çıkarmaması şaşırttı.

Love island 2016'da Katie'nin aşk yaşadığı eski güzellik kraliçesi Sophie Gradon, 33 yaşında hayatını kaybetmişti.

Salmon, Ağustos 2016'da Jess Hayes ile birlikte göğüslerinin açıldığı skandalla da gündeme gelmişti.


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