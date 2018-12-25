'Katil bariyer istemiyoruz' diyen kasklı motosikletliler başlarını bariyerlere koydu

Türkiye’de motosiklet kullanıcıları kazalarda çok sayıda ölümlere neden olan ve bıçak etkisi gösteren demir bariyerlere dikkat çekmek için "Katil bariyer istemiyoruz" sloganıyla bir araya geldi. E-5 Karayolu Darülaceze mevki'inde toplanan Osmanlı Motorcular Kulübü üyesi 15 motosikletli, ölümlerin engellenmesi için farklı bir bariyer sistemi kurulmasını istedi. Karayolunda bir süre slogan atan grup ardından, kasklarını takarak başlarını bariyerlere koyarak ilginç bir eylem gerçekleştirdi.

“KATİL DEĞİL MOTORCU DOSTU BARİYER İSTİYORUZ”

Basın açıklamasını yapan Osmanlı Motorcular Kulübü Başkanı Kadir Çınar, “Ülkemizde 3 buçuk milyon motosikletli var. Bu kadar motosikletlinin tek isteği, ‘Katil bariyer istemiyoruz’. Şu ana kadar motosikletli kaza yapan arkadaşlarımızın ölümlü kaza sonucunda yüzde 20’si kazadan sonra sürüklendiğimiz için bariyerlere vuruyor. Sürtünmeden dolayı bedenimizi, uzuvlarımızı kesebiliyor. Bu yüzden biz katil değil motorcu dostu bariyer istiyoruz. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz” dedi.

Slogan atan grup bariyerleri protesto etti. (İHA)

