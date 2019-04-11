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Katlanabilir Ekranlı Motorola RAZR 2019

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TEKNOLOJİ  | 11.04.2019 08:30 | Son Güncelleme

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonların sayısı artmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere önce Samsung, hemen ardından da Huawei katlanabilir ekranlı akıllı telefon modellerini tanıtmışlardı. Hali hazırda Xiaomi’nin de çift taraflı katlanabilir ekranlı bir model üzerinde çalıştığını biliyoruz. Fakat hepsi bununla sınırlı değil.

Katlanabilir Ekranlı Motorola RAZR 2019

Yakında Motorola da katlanabilir ekranlı ilk modeliyle bu yeni pazara giriş yapmış olacak. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Motorola’nın katlanabilir ekranlı modelini RAZR olarak isimlendireceğini biliyoruz.

Hatırlanacağı üzere Motorola RAZR şirketin en çok satan modellerinden biriydi. 2004 yılında satışa sunulan bu telefon 2008 yılına kadar 130 milyon adetten fazla satarak önemli bir başarıya imza atıştı.

Yeni nesil Motorola RAZR ise katlanabilir ekranlı yapısı ve şık görünümü ile selefine meydan okuyacak. Elbette yeni RAZR’ın günümüz şartlarında 130 milyon gibi ütopik bir satış rakamına ulaşma şansı bulunmuyor.

Sızdırılan bilgilere göre Moto RAZR, 1500 dolar civarında bir etiket fiyatına sahip olacak. Boyuna katlanabilir bir yapıyla karşımıza çıkacak olan telefonun Snapdragon 855 yerine Snapdragon 710 kullanacağı iddia ediliyor. Motorola’nın daha düşük bir yonga setiyle maliyeti düşürerek, telefonun fiyatını ucuz tutmaya çalışacağı söyleniyor.

Dilerseniz yukarıdan Motorola RAZR için sızdırılan son videoya göz atabilirsiniz.

İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telfeon samsung huawei xiaomi

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