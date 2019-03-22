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Katlanabilir iPhone X Fold özellikleri şaşırttı

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TEKNOLOJİ  | 22.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Fold ile piyasaya hızlı giriş yapan Samsung, şu an için kullanıcıların tepkilerini takip ediyor. Aynı zamanda Apple ve Huawei gibi firmalar da, bu konuda yakın takipte. Bilindiği üzere Apple; kullanıcılardan çok ciddi talep gelmezse, yeni bir konsept denemiyor. Şu an için Huawei Mate X ve Galaxy Fold, kullanıcıların önemli bir bölümünden olumlu tepkiler alıyor.

Katlanabilir iPhone X Fold özellikleri şaşırttı

iPhone modelleri içerisinde ekran gövde oranı en iyi olanlardan bir tanesi de  iPhone X Fold. %93.6 ekran/yüzey alanı ve 6.6 inç AMOLED ekran bunun en büyük kanıtlarından. Açıldığında ise 8,3 inç ekrana dönüşebiliyor ve ekranın tamamını kullanabiliyorsunuz.

Normal şartlarda ön kameranın bir tane olması beklenir. Bu modelde ise çift kamera görmek mümkün. Böylece çok daha canlı bir selfie deneyimi yaşayabilirsiniz. Ön kameralar, 10 MP olarak belirlendi. Modelin arka bölümünde ise 12 MP ve 16 MP olarak tercih edilen üç kamera bulunuyor. Kameralardan üçüncüsü diğeri ise 3x zoom sağlıyor.

Ürünle ilgili en çarpıcı detay ise ısınma özelliği oldu. Çok soğuk havalarda bile bu model, kendisini ısıtacak bir sisteme sahip olacak.

Tüm bu sayılan özellikler, Apple tasarımcılarının ortaya koyduğu çizimlerden oluşuyor. Bu nedenle henüz kesin olduğunu söyleyemeyiz. Eğer bu tasarım sizi de heyecanlandırdıysa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone X Fold samsung Apple

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