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Katmer nasıl yapılır? 20 Ekim MasterChef 2020 katmer tarifi, yapılışı, malzemeleri! İşte evde katmer tarifi

Metin Yamaner Metin Yamaner
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar katmer tatlısı yaparak dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Katmer Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Gaziantep ve civarında tatlı olur ve antep fıstığıyla yapılır. Peki, katmer nasıl yapılır? İşte katmer tatlısı tarifi, yapılışı ve malzemeleri.

Katmer nasıl yapılır? 20 Ekim MasterChef 2020 katmer tarifi, yapılışı, malzemeleri! İşte evde katmer tarifi

Ülkemizin sevilen sıcak tatlılarından biri olan katmer, 20 Ekim Salı akşamı MasterChef’te dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan istendi. Katmer, Türkiye'nin değişik yörelerinde hamurun yaklaşık 2 mm kalınlığında açılıp arasına yağ, haşhaş, tahin ya da Antep fıstığı konulup 4-5 kez katlanarak saçta pişirilmesi ile elde edilen hamur işi yiyecektir. Bu nefis tatlıyı sizler de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için size pratik bir evde katmer tarifi hazırladık.

KATMER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

İçi için:

2,5 su bardağı süt

60 gram irmik

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı toz Antep fıstığı (boz fıstık)

Katmer hamuru için:

500 gram un

250 ml. ılık su

1 çay kaşığı tuz

Katmerleri pişirmek için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Servisi için:

3 top sade dondurma

KATMER TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Kare şeklinde hazırladığınız her bir katmeri, tereyağıyla yağlanmış tepsilerde ve önceden ısıtılmış fırında ayrı ayrı 8-10 dakika kadar pişirin. Hamur bezelerini Ayçiçek yağı içerisinde bekletme süresine uyun.

KATMER TARİFİ NASIL YAPILIR?

Elenmiş unu mutfak tezgâhına alın. Tuz ve azar azar eklediğiniz ılık su ilavesiyle hamuru toparlanana kadar yoğurun.

Kolaylıkla açılması için uzun bir süre yoğurduğunuz hamuru, üç eşit parçaya ayırın.

Yuvarladığınız hamur toplarını, orta kısımlarını geçecek kadar ayçiçek yağında 12 saat kadar bekletin.

Tatlının kaymağı için; sütü derin bir tencerede kaynatın. İrmik eklediğiniz kaynar sütü, lapa bir karışım elde edene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Katmer yapımında kullanmak üzere bir kenarda soğutun.

Uzun bir süre oda sıcaklığında ve ayçiçek yağında bekleyen hamur bezelerini, kenar kısımlarını inceltmek için merdane yardımıyla bir parça açın.

Sonrasında hamurları mümkünse mermer bir mutfak tezgahına vurarak baklava yufkası inceliğinde elde açmaya devam edin.

Hamurları dört bir taraftan büyük bir dikdörtgen şeklini alacak şekilde katlayın. İç kısımlarına toz şeker, hazırladığınız kaymak ve boz fıstık serpiştirin.

Kare şeklini alacak şekilde karşılıklı kenarlarından tutarak kapadığınız katmerleri, tereyağıyla yağlanmış fırın tepsilerine tek tek yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika kadar pişirdiğiniz katmerleri servis tabaklarına alın. Üzerlerine toz Antep fıstığı serpiştirdikten sonra birer top dondurma eşliğinde servis edin.

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