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Katolik Kilisesi’nde skandal! Bahçesinde 796 bebek cesedi gömüldüğü ortaya çıktı! Kanalizasyona atılmışlar...

İrlanda'da Katolik Kilisesi’ne bağlı bir anne ve bebek evinin bahçesinde yüzlerce bebek cesedinin gömüldüğü ortaya çıktı. Fosseptik çukuruna gömülen 796 bebeğin çıkarılması için kazı çalışmaları başladı.

Katolik Kilisesi’nde skandal! Bahçesinde 796 bebek cesedi gömüldüğü ortaya çıktı! Kanalizasyona atılmışlar...

İrlanda'nın batısındaki Tuam kasabasında, Katolik Kilisesi’ne bağlı bir anne ve bebek evinin bahçesinde 796 bebeğin gömülü olduğu belirlendi. İşaretsiz bir fosseptik çukurunda bırakılan bebek kalıntıları ilk kez resmi olarak çıkarılacak. Kazı çalışmaları ise başladı.

Katolik Kilisesi’nde skandal! Bahçesinde 796 bebek cesedi gömüldüğü ortaya çıktı! Kanalizasyona atılmışlar... 1

İKİ HAFTADA BİR ÖLÜYORLARDI

Amatör tarihçi Catherine Corless, 2014 yılında Bon Secours Sisters adlı Katolik rahibeler topluluğu tarafından işletilen St Mary’s Anne ve Bebek Evi’nde 1925 ile 1961 arasında ölen yüzlerce çocuğun mezar kayıtlarının olmadığını ortaya çıkardı. Ölüm kayıtlarına göre, Tuam’daki bu evde ortalama iki haftada bir bebek ölüyordu.

Katolik Kilisesi’nde skandal! Bahçesinde 796 bebek cesedi gömüldüğü ortaya çıktı! Kanalizasyona atılmışlar... 2

DÖNEMİN BAŞBAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Kemiklerin, yaklaşık 35 haftalık fetüslerden iki veya üç yaşındaki çocuklara kadar uzanan yaş gruplarına ait olduğu belirlendi. 2021 yılında dönemin Başbakanı Micheál Martin, "evlilik dışı hamile kalan kadınlara ve çocuklarına yapılan derin haksızlık" nedeniyle resmi olarak özür diledi. Kalıntıların çıkatılmasının ardından yaş ve cinsiyet belirleme işlemleri yapılacak.

Katolik Kilisesi’nde skandal! Bahçesinde 796 bebek cesedi gömüldüğü ortaya çıktı! Kanalizasyona atılmışlar... 3

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Anahtar Kelimeler:
bebek çocuk
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