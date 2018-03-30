MAGAZİN

Katy Perry tavuk yerken boğuluyordu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Şarkıcı Katy Perry, yeni albümünün Japonya tanıtımı için katıldığı bir sabah programında neredeyse boğuluyordu.

Katy Perry tavuk yerken boğuluyordu

Japonya’da yayınlanan bir sabah programına konuk olan 33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Katy Perry, programın içinde olan bir yemek yarışmasını denemek isteyince olanlar oldu.

Önüne kutular içinde çok sayıda tavuk eti gelen Perry, bunları hızlı bir şekilde yemeye başladı.

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Program sunucularının yavaş yemesi yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen Katy abartılı hareketlerle tam yedi parça tavuğu ağzına doldurdu ancak bunları yemeyi başaramadı.

Şarkıcının imdadına program sunucuları yetişirken Katy’nin yediği parçaları neredeyse hiç çiğnenmemiş bir şekilde çıkarması dikkat çekti.

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