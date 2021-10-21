Kavak Yelleri’nin Efe’si Dağhan Külegeç şimdi ne yapıyor? Sevilen oyuncunun son hali şaşırttı!

Kavak Yelleri, 2007-2011 yılları arasında en çok izlenen gençlik dizisiydi. Başrollerini Pelin Karahan, Aslı Enver, İbrahim Kendirci ve Dağhan Külegeç.paylaşıyordu. Dört oyuncunun da popülerlik kazandığı ve kariyerlerinin ilk adımı sayılabilecek projeden sonra hepsi farklı yolları seçti.

KAVAK YELLERİ'NİN EFE'SİNİN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Bu isimlerden Kavak Yelleri’nin Efe karakteri Dağhan Külegeç Kavak Yelleri dizisinden 3 yıl sonra Fatih dizisinde rol aldı. Ancak ikinci çıkışını 2014 yılında Kiraz Mevsimi dizindeki Mete karakteriyle 2014 yılında gerçekleştirdi.

Aynı yıl ailesiyle beraber Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’ni kurdu ve yönetim kurulu başkanı olarak yöneticilik yapmaya başladı. 7.5 yıldır bu kurumun yöneticiliğini yapmaya devam ediyor. Ardından 5 yıl sonra aynı ekibin toplu kararıyla Dağhan Külegeç Yayınları’nı kurdu. Kitap basım ve yayını yapan yayınevinin de yöneticiliğini yapmaya devam ediyor.

En son hangi projede gördük?

Dağhan Külegeç yöneticilik yaptığı sırada ekrandan uzak kalmadı. 2017-2018 yıllarında Yeni Gelin dizisinde Kağan Bozok karakterini canlandırdı. En son 14 bölüm Güldür Güldür isimli komedi programında skeçlerde rol aldı.





