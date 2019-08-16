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Kavanoza koyduğu akrebi sabah 37 yavrusuyla gördü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Numan Serhat Şakar (39) ve Selma Şakar (33) çifti, evlerinin banyosunda akrep buldu. Akrebi kavanoza koyan Şakar çifti, sabah kalktığında akrebin yavruladığını görünce şaşırdı. Akrep ve 37 yavrusu, Ekosistemi Koruma Derneği (EKODOST) yetkililerinin yardımıyla doğaya bırakıldı.

Kuşadası'na bağlı kırsal Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Numan Serhat Şakar ve Selma Şakar, evinin banyosunda bir akrep buldu. Zehirli akrebi kavanozun içine koyan çift, sabah kontrol ettiklerinde şaşkına döndü. Kavanozun içerisinde akrebin 37 yavru dünyaya getirdiğini gören çift, zarar görmemeleri için Ekosistemi Koruma Derneği Başkanı Bahattin Sürücü'yü arayıp yardım istedi. EKODOST üyeleri, akrep ve yavrularını uygun bir yerde doğaya saldı.

"ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Babadan kalan bahçeli bir evde yaşadıkları için doğa ile iç içe olduklarını belirten Numan Şakar, "Akşam banyoya girdiğimde bir akrep gördüm. Öldürmek istemedim. Maşa ile akrebe zarar vermeden bir kavanozun içine bıraktım. Sabah kalktığımda ağzı kapalı olan kavanozda yavrularla birlikte 38 akrep gördüm. Durumu EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdim" dedi.

EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü de "Akrep evde 37 yavru dünyaya getirmiş. Aile bize haber verdi. Oraya giderek gerekli çalışmaları yaptık. Akrep ve yavrularını zarar vermeden kavanoz ile birlikte götürerek doğada, onlara zarar gelmeyecek bir yere bıraktık" dedi.

(DHA)

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AKREP Aydın akrep yavrusu

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