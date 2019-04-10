Mynet Trend

Kavga ihbarına giden polislere sazlı-pastalı sürpriz!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 10.04.2019 07:19 | Son Güncelleme

Karaman’da kavga ihbarına giden polis ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle sporcular tarafından hazırlanan sürprizle karşılaştı.

Kavga ihbarına giden polislere sazlı-pastalı sürpriz!

Özel bir spor merkezinin sporcuları, kavga ihbarında bulundu. İhbarı yapılan spor merkezine kısa sürede gelen polis ekipleri ile gece bekçileri, hiçbir şeyden habersizce kavgaya müdahale etmek için salona girdiklerinde sporcular tarafından alkışlarla karşılandılar. Kendileri için hazırlanan sürpriz karşısında oldukça etkilenen polisler, sporcularla tek tek tokalaşarak teşekkür ettiler. Daha sonra polisler kendileri için hazırlanan pastanın mumunu üfleyerek söndürdüler.

kavga_ihbarina_giden_polislere_pastali_supriz (3)

İkram edilen pastayı yiyen polisler, çaylarını yudumlarken, saz eşliğinde kendileri için çalınan ‘Mihriban’ türküsünü dinlediler. Sporcular, Türk bayrağı altında polislerle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

kavga_ihbarina_giden_polislere_pastali_supriz (5)

Spor Merkezi sahibi Tuncay Özdemir, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla sporcularımızla birlikte böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Yaptığımız bu sürprizle polislerimizin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Askerimiz gibi polislerimiz de bu vatanı korumak için canla başla çalışıyor. Onların yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

kavga_ihbarina_giden_polislere_pastali_supriz (4)


Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktıAstronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Hakaret davasında flaş gelişme! O ceza kesinleştiHakaret davasında flaş gelişme! O ceza kesinleşti
Rüyada denize girmek ne anlama gelir?Rüyada denize girmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman polis sürpriz ihbar 10 Nisan Polis Haftası

En Çok Okunan Trend Haberler

Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!

Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Dehşet evi! Elleri ve ayaklarını domuz bağıyla bağlayıp...

Dehşet evi! Elleri ve ayaklarını domuz bağıyla bağlayıp...

20 yaşındaki kadının gözünden canlı arılar çıkarıldı

20 yaşındaki kadının gözünden canlı arılar çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Davut Güloğlu'nun Sıla'ya hakaretten aldığı para cezası kesinleşti

Hakaret davasında flaş gelişme! O ceza kesinleşti

Rüyada denize girmek ne demek? Rüyada denize girmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada denize girmek ne anlama gelir?

Piknikte ateş yakmak için ağacın dalını kestiler

Tepki yağıyor! Piknikte ağacın dalını kesip yaktılar

Rüyada silah görmek ne demek? Rüyada silah görmekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada silah görmek ne anlama gelir?

'Pes' dedirten görüntüler! Köpeği uyandırıp kulübesini çaldılar

'Pes' dedirten görüntüler! Kulübedeki köpeği uyandırıp...

10 şınav çekemeyen orta yaşlı erkeklerin kalp krizi riski daha fazla!

Dikkat! 10 şınav çekemeyen erkeklerin...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.