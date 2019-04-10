Kavga ihbarına giden polislere sazlı-pastalı sürpriz!

Özel bir spor merkezinin sporcuları, kavga ihbarında bulundu. İhbarı yapılan spor merkezine kısa sürede gelen polis ekipleri ile gece bekçileri, hiçbir şeyden habersizce kavgaya müdahale etmek için salona girdiklerinde sporcular tarafından alkışlarla karşılandılar. Kendileri için hazırlanan sürpriz karşısında oldukça etkilenen polisler, sporcularla tek tek tokalaşarak teşekkür ettiler. Daha sonra polisler kendileri için hazırlanan pastanın mumunu üfleyerek söndürdüler.

İkram edilen pastayı yiyen polisler, çaylarını yudumlarken, saz eşliğinde kendileri için çalınan ‘Mihriban’ türküsünü dinlediler. Sporcular, Türk bayrağı altında polislerle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Spor Merkezi sahibi Tuncay Özdemir, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla sporcularımızla birlikte böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Yaptığımız bu sürprizle polislerimizin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Askerimiz gibi polislerimiz de bu vatanı korumak için canla başla çalışıyor. Onların yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.



