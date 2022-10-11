Kavun dolması nasıl yapılır? Masterchef’te çıktı gündem oldu! Kavun dolması tarifi ve yapılışı…

Osmanlı mutfağında meyveli yemekler ile tatlı ve tuzlunun bir arada kullanıldığı tariflere rastlanmaktadır. Kavun dolması da bu tariflerden biridir. Adından anlaşılacağı üzere kavun dolması, kavunun içi etli bir harç ile doldurularak elde edilir. Kavun dolmasının iç harcında bolca fıstık, badem ve kuş üzümü bulunur. Kavun dolmasını denemek isteyenler en pratik ve lezzetli tarifini araştırıyorlar. Peki kavun dolması nasıl yapılır? İşte kavun dolması tarifi ve malzemeleri...
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