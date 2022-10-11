Kavun dolması nasıl yapılır? Masterchef’te çıktı gündem oldu! Kavun dolması tarifi ve yapılışı…

Osmanlı mutfağında meyveli yemekler ile tatlı ve tuzlunun bir arada kullanıldığı tariflere rastlanmaktadır. Kavun dolması da bu tariflerden biridir. Adından anlaşılacağı üzere kavun dolması, kavunun içi etli bir harç ile doldurularak elde edilir. Kavun dolmasının iç harcında bolca fıstık, badem ve kuş üzümü bulunur. Kavun dolmasını denemek isteyenler en pratik ve lezzetli tarifini araştırıyorlar. Peki kavun dolması nasıl yapılır? İşte kavun dolması tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER 1 adet kavun

250 gr koyun-dana karışık kıyma

1 fincan pirinç

1 büyük boy soğan

1 kaşık tereyağı

2 kaşık zeytinyağı

2 yemek kaşığı badem

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı kişniş

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 kaşık zeytinyağı

TARİF Kavun sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesilip çekirdekleri temizlenir ve içi bir miktar oyulur.

Bademler sıcak suda bekletilerek kabukları soyulur. Tavada zeytinyağında hafif kızdırılarak badem ve fıstıklar güzelce kavrulur.

Kuş üzümlerinin sapları da temizlenerek üzümler yıkanır. Pirinç yıkanarak 5 dakika kadar haşlanır.

Soğan ince kıyılır tavada eritilen tereyağında kavrulur.

Soğanlar pembeleşince kıyma eklenir. Ardından pirinç, tuz ve karabiberi eklenir. Sırasıyla badem, fıstık, kuş üzümü eklenerek diğer baharatlarla birlikte 5 dakika daha kavrulur.

Bütün malzemeler kavrulduktan sonra kavunun içine doldurulur ve kavunun kapağı kapatılarak 200 derece fırında 30 dakika kadar pişirilir.

AFİYET OLSUN!

