50 ülkeden tohum topladı, 'dünya bahçesi' kurdu! Yılda yaklaşık 1 ton elde edecek

Yurt dışında görev yaptığı ve ziyaret ettiği ülkelerde gördüğü meyve ve sebzelerin tohumlarını Türkiye'ye getiren Hakkı Albayrak, seracılık kullanmadan doğal şartlarda üretim yapıyor. Bahçesinde Çin fasulyesinden Kızılderili muzuna (pawpaw), Hindistan ağaç kavunundan Meksika avokadosuna, California fındığından Japon elmasına, goji berry ve Frenk üzümüne kadar dünyanın farklı bölgelerine özgü çok sayıda ürünü yetiştiriyor. Ayrıca mor, siyah, kahverengi, turuncu ve sarı domateslerin yanı sıra mor patates gibi Türkiye'de yaygın olmayan çeşitleri de üretiyor.

"200 ÇEŞİT ÜRÜNÜ DENEDİM, 120'Sİ UYUM SAĞLADI"

Subtropikal üretime Peru kökenli pepino ile başladığını belirten Hakkı Albayrak, "Ülkeme katkı sağlamak ve ithal edilen bazı ürünleri burada yetiştirebilmek amacıyla çalışmaya başladım. Yaklaşık 200 çeşit ürünü denedim. Bunların 120'si Karadeniz iklimine uyum sağladı. Başarılı olduğumuz ürünler arasında pepino, avokado, güz yemişi ve pawpaw bulunuyor" dedi.

"PAWPAWIN TOKLUK HİSSİ VERDİĞİ ARAŞTIRILDI"

Bahçesinde yetiştirdiği Kızılderili muzu olarak bilinen pawpaw üzerine akademik çalışma da yapıldığını anlatan Albayrak, "OMÜ'de görev yapan bir akademisyen, öğrenciler üzerinde yaptığı gözlemde bu meyvenin uzun süre tokluk hissi oluşturduğunu fark etti. Daha sonra konuya ilgi arttı ve farklı üreticiler de pawpaw yetiştirmeye başladı" diye konuştu.

"BU YIL 300 ADET AVOKADO HASADI BEKLİYORUM"

Avokado üretiminde iklim şartlarının verimi doğrudan etkilediğini ifade eden Albayrak, tam verim alması halinde yılda yaklaşık bir ton ürün elde edebileceğini söyledi. Geçmiş yıllarda binlerce meyve tutmasına rağmen önemli kayıplar yaşadığını dile getiren Albayrak, "İki yıl önce yaklaşık 2 bin meyve tutumu olmasına rağmen 300 adet hasat yapabildim. Meyveler henüz küçükken dökülüyordu. Sulamayı artırdıktan sonra dökülmeler büyük ölçüde sona erdi. Bu yıl yaklaşık 300 adet avokado hasadı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçesinde yetişen avokadoların marketlerde satılan ürünlerden daha iri olduğunu belirten Albayrak, "En küçük avokadolarımız 250 gramdan başlıyor. Geçen yıl 400 gramlık avokadoları 100 liradan sattık. Bu yıl ise büyüklüğüne göre tanesini 70 ile 100 lira arasında satışa sunacağız" şeklinde konuştu.

Albayrak, bahçesinde yetiştirdiği meyve, sebze ve fidanlara özellikle organik üretimle ilgilenen tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır