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Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Gurs Vadisi’ndeki havuzlara akın etti

06.08.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan doğa harikası Gurs Vadisi kavurucu sıcaklarla birlikte vatandaşların en çok uğradığı alan oldu. Vadide bulunan işletmelerin doğal su kaynaklarıyla doldurdukları yüzme havuzları vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Gurs Vadisi’ndeki havuzlara akın etti

Kızıltepe’nin görülmesi gereken güzelliklerinden doğa harikası Gurs Vadisi hava sıcaklığının bunalttığı bu günlerde vatandaşların ilgi odağı oldu. Dinlenmek ve güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar tatili artık uzaklarda değil, kendi memleketlerinde yapıyor. Son yıllarda vadide kurulan tesislerde yüzme havuzları da eklendi. Doğal su kaynaklarıyla doldurulan buz gibi suda yüzen vatandaşlar 50 dereceyi bulan sıcaklarda serinlemenin mutluluğunu yaşıyor.

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İşletme sahibi Bedirhan Aslan, “Kaynak suyudur şurada borudan akarken yeni güneş görüyor. Su temiz pırıl pırıl, milletimizi bekliyoruz. Millet bodruma gidiyor bir kahveye 40 lira veriyor ama burada hem esnafına kazandırıyor. Uzaklara gidip 10 bin lira masraf yapacağına buraya gelip daha ekonomik bir gün geçirebilir insanlar” dedi.

(İHA)

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