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Kaya Çilingiroğlu "Beni kullandı" demişti! Ünlü isim ataş püskürdü: O öpüştüğünüz kız...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.08.2024 15:02
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Kaya Çilingiroğlu genç aşkından ayrıldığını açıklayıp "Beni kullandı, her yerden engelledim" demişti. Onur Akay iddialara ateş püskürerek "Bir genç kızın üzerine böyle iftiralar atmayın, o öpüştüğünüz kız da Nevide değil, siz onunla devam edin aşk yaşamaya tabii Zehra kabul ederse" iddiasında bulundu. Nevide Çiçek'ten de paylaşım gecikmedi.

Kaya Çilingiroğlu "Beni kullandı" demişti! Ünlü isim ataş püskürdü: O öpüştüğünüz kız...

MYNET MAGAZİN-Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz haftalarda Rumelihisarı'nda genç sevgilisiyle görüntülenmişti. Kızı Zehra'dan bile küçük olan genç kadınla öpüşen ünlü isim gündem oldu.

"Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı" açıklaması yapan Kaya Çilingiroğlu'nun Nevide Çiçek'ten bahsettiği düşünülüyordu.

Kaya Çilingiroğlu "Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim" dedi.

"SİZİN İSTEKLERİNİZİ KABUL ETMEDİ"

Bu sözleri duyan Onur Akay ise isyan etti. Akay "Gerçekten şaka gibi! Kaya Bey size soruyorum o zaman? Balıkçıda buluştuktan sonra kaç kez görüntülü konuştunuz Nevide Çiçek’le? “İyi ki seni tanıdım” diyen kimdi? Tabii ki sizdiniz! Kim kime laflar etti acaba? Ayrıca balıkçı sonrası kim kimi Alaçatı'ya baş başa tatile çağırdı? Tabii ki siz Nevide Çiçek’i çağırdınız ve bunları çok iyi biliyorsunuz… Hem de kızınızdan küçük kızı… Nevide Çiçek sizin isteklerini kabul etmedi ve yeşil sahalara döndü…

Kızı Zehra'dan küçük isimle dudak dudağa yakalanmıştı! Terk etti Kızı Zehra'dan küçük isimle dudak dudağa yakalanmıştı! Terk etti

Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'na transfer oldu… Bir genç kızın üzerine böyle iftiralar atmayın, o öpüştüğünüz kız da Nevide değil, siz onunla devam edin aşk yaşamaya tabii Zehra kabul ederse! Neden bunları yazdım: Bir genç kıza iftira atmak, sadece o kişiye değil, toplumda güvene ve adalete olan inanca da zarar verir. Bu yüzden, böyle bir durumun mutlaka düzeltilmesi ve iftiraya uğrayan genç kızın mağduriyetinin giderilmesi gerekir" dedi.

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NEVİDE ÇİÇEK'TEN BOMBA PAYLAŞIM

Onur Akay'ın sözlerinden sonra ise Nevide Çiçek bir video paylaştı ve "Demek sen beni engellemişsin. Keşke biraz da doğrular konuşulsa" dedi.

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