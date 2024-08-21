Kızı Zehra'dan küçük isimle dudak dudağa yakalanmıştı! Kaya Çilingiroğlu o detayı duyunca şoke oldu: Terk edip engellendi

MYNET-Ünlü şarkıcı Hülya Avşar’dan 2005 yılında, Feraye Tanyolaç’tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra ve Hüseyin Kaya adında çocukları olan Kaya Çilingiroğlu son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde kendisinden 38 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenmiş ve bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu. Çilingiroğlu "Hanımefendi kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni" ifadelerini kullanarak, yeni birlikteliğini ilan etmişti.

Kaya Çilingiroğlu, son olarak 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'ne katıldı. Etkinlikte ödül alan ünlü isim, kızından bile küçük olan yeni aşkıyla ayrıldığını açıkladı.

'NUMARASINI SİLDİM, HER YERDEN ENGELLDİM'

Milliyet'te yer alan habere göre; biten ilişkisi hakkında konuşan Çilingiroğlu 'Bu konu hakkında ne konuşabilirim ki... Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim.' ifadelerini kullandı.

NEVİDE ÇİÇEK KİMDİR?

Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sunucu ve oyuncu Nevide Çiçek ile aşk yaşamıştı. Nevide Çiçek, kısa bir süre Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşamıştı. Çiçek, Mali'nin kendisine hediye ettiği parfümü çöpe atarken çektiği videosunda söylediği sözlerle gündem olmuştu. 22 yaşındaki güzel; "Sen ödül gecesi az mı peşimden koştun? Ben biriyle konuştuğumu söylediğimde ‘Görüşmeyeceksin onunla’ diye az mı başımın etini yedin. Her şeyin yalanmış" demişti.