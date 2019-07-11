Kaya Çilingiroğlu'dan ayrılık açıklaması: Hülya ve Feraye benim kırmızı çizgim

Kaya Çilingiroğlu, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seda Sevin'den sürpriz bir kararla ayrıldı.

Çilingiroğlu, 2. Sayfa pogramına konuştu; ayrılığa Hülya Avşar'ın neden olduğu iddiasına şu sözlerle yanıt verdi:

"Ayrılık doğru. Birkaç gün önce ayrıldık. Ayrılıkla Hülya'nın bir alakası yok. Hülya hep hayatımda var benim. Yeni değil, 25 seneden fazla."

Kaya Çilingiroğlu, Seda Sevin'in "Zaman aşımına uğradı" açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Heyecan bitti diyor. Bittiyse ayrılmışsındır. Ben ayrılıklarımla ilgili çok konuşan bir adam değilim. Yaşanmışlıklar var, güzel şeyler. Ben ayrıldığım sevgililerimle, eşlerimle dost olmayı becermiş bir adamım. Bu da öyle olacak diye düşünüyorum. Aramızda sorun yok, hiç olmadı. Şartlar biraz zorlamaya başlamıştı bizi. Olmuyordu... Olmadığı zaman sürdürmenin bir anlamı yok. Seda'nın evlilik isteği hiç olmadı. Ben de zaten evlenmeyeceğimi defalarca dile getirdim. Çünkü beceremediğim bir müessese. O yüzden kimseyi üzmeye hakkım yok. Aramızda bir gün bile evliliği konuşmadık. Başlarken ne kadar süreceğini bilemiyorsun, bitiyor bir şekilde."