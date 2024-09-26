MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kaya Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç ile aldatmıştı | Hülya Avşar yıllar sonra itiraf etti! O detay yüzünden terk etmiş

Kaya Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç ile aldatmıştı | Hülya Avşar yıllar sonra itiraf etti! O detay yüzünden terk etmiş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 09:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında konuğu olan Hülya Avşar ihanet konusunu konuşurken eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu örnek verdi. "Çapkınlığı seviyordu" diyen Avşar geçmişte Kaya Çilingiroğlu'nun kendisini Feraye Tanyolaç ile aldatmasını hatırlattı.

Kaya Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç ile aldatmıştı | Hülya Avşar yıllar sonra itiraf etti! O detay yüzünden terk etmiş

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Hülya Avşar samimi açıklamalarıyla yine adından söz ettirdi.

Avşar "ihanet bağışlanamaz mı?" sorusu üzerine samimi sözler söyledi. Kendisini Feraye Tanyolaç ile aldatan Kaya Çilingiroğlu'ndan örnek veren Hülya Avşar "Mesela ilişkimde de de buna benzer şeyler yaşadım. Yani eşim Zehra'nın babası seviyordu gezmeyi seviyordu, yani çapkınlığı da seviyordu olabilir o da onun hayatı ben de onu bilerek kabul etmiştim asla yargılamıyorum ama tabii bilmek ve duymak istemezdim. Birçok şeyi çocuğum olduğu için ben de çocuğum olduğu için aileyi devam ettirmek çok isteyen kadındım" dedi.
Ekran görüntüsü 2024-09-26 091549

"ONU AFFEDEMEDİM"

"Benim ailemde, annemde babamda öyle şeyler yaşamadım, biz kalabalık bir aileyiz, aşiretiz; herkes evine sahiptir, herkes affedicidir" diyen Hülya Avşar "Ama ne zamanki ben çok uzun zamandır olduğunu duydum o bana ihanet gibi geldi işte aldatmaktan çok, affedemedim" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2024-09-26 090643

O kareler gündemde! "Kimyaları acayip tuttu" O kareler gündemde! "Kimyaları acayip tuttu"

YANLIŞ ANLAMAYLA ORTAYA ÇIKTI

Kaya Çilingiroğlu'na "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" sorusu sorulmuştu. Ve Çilingiroğlu da yanlış anlayıp "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" şeklinde cevap vermişti ve Avşar'ı aldattığı öğrenilmişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olay! Cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, planı annesiyle yapmış

Kan donduran olay! Cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, planı annesiyle yapmış

Osimhen'den Icardi ve Batshuayi sözleri!

Osimhen'den Icardi ve Batshuayi sözleri!

Galatasaray'dan tepki çeken o paylaşıma yanıt!

Galatasaray'dan tepki çeken o paylaşıma yanıt!

Bakırköy'de dehşet saçmıştı! Eski hakim ve savcının oğlu o ili de karıştırdı

Bakırköy'de dehşet saçmıştı! Eski hakim ve savcının oğlu o ili de karıştırdı

Kanserle savaşıyor! Operasyon öncesi duygulandı

Kanserle savaşıyor! Operasyon öncesi duygulandı

Sadece 2 dakika içinde dünyanın en zengin insanı oldu! Saniyeler içinde de fakirleşti

Sadece 2 dakika içinde dünyanın en zengin insanı oldu! Saniyeler içinde de fakirleşti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.