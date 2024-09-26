Kaya Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç ile aldatmıştı | Hülya Avşar yıllar sonra itiraf etti! O detay yüzünden terk etmiş

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Hülya Avşar samimi açıklamalarıyla yine adından söz ettirdi.

Avşar "ihanet bağışlanamaz mı?" sorusu üzerine samimi sözler söyledi. Kendisini Feraye Tanyolaç ile aldatan Kaya Çilingiroğlu'ndan örnek veren Hülya Avşar "Mesela ilişkimde de de buna benzer şeyler yaşadım. Yani eşim Zehra'nın babası seviyordu gezmeyi seviyordu, yani çapkınlığı da seviyordu olabilir o da onun hayatı ben de onu bilerek kabul etmiştim asla yargılamıyorum ama tabii bilmek ve duymak istemezdim. Birçok şeyi çocuğum olduğu için ben de çocuğum olduğu için aileyi devam ettirmek çok isteyen kadındım" dedi.



"ONU AFFEDEMEDİM"

"Benim ailemde, annemde babamda öyle şeyler yaşamadım, biz kalabalık bir aileyiz, aşiretiz; herkes evine sahiptir, herkes affedicidir" diyen Hülya Avşar "Ama ne zamanki ben çok uzun zamandır olduğunu duydum o bana ihanet gibi geldi işte aldatmaktan çok, affedemedim" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ ANLAMAYLA ORTAYA ÇIKTI

Kaya Çilingiroğlu'na "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" sorusu sorulmuştu. Ve Çilingiroğlu da yanlış anlayıp "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" şeklinde cevap vermişti ve Avşar'ı aldattığı öğrenilmişti.