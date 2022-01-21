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Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğluyla yeni yaşını kutladı! Küçük Kaya'nın son haline yorum yağdı

21.01.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaya Çilingiroğlu yeni yaşını çocuklarıyla kutladı. Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya babası ve ablasıyla pozunu paylaştı. Çilingiroğlu'nun gönderisine hem Feraye Tanyolaç hem de Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi.

Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğluyla yeni yaşını kutladı! Küçük Kaya'nın son haline yorum yağdı

Kaya Çilingiroğlu yaş gününü kızı ve oğluyla kutladı. Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tenyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Hüseyin Kaya ablası Zehra Çilingiroğlu ve babasıyla pozlarını paylaştı.

Küçük Kaya paylaşımına "İyi ki doğdun babacığım, iyi ki varsın" notunu düştü. Paylaşıma hem Feraye Tanyolaç hem de Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi. Feraye Tanyolaç "İyi ki" yazarken Avşar kızı ise "Mutlu yıllaaar" yazdı.

Ekran Alıntısı

Fotoğrafta Hüseyin Kaya'nın değişimi de gündem oldu. Babasının boyunu geçen ünlü ismin oğluna "Kocaman olmuşsun", "Babana benziyorsun", "Babanın boyunu geçmişsin" yorumları yapıldı.

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Hülya Avşar
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