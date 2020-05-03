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  4. Kaya Çilingiroğlu kurallara uymadı! 'Senin masken seni koruyor mu?'

Kaya Çilingiroğlu kurallara uymadı! 'Senin masken seni koruyor mu?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 10:24 | Son Güncelleme

Kaya Çilingiroğlu, Türkiye'deki koronavirüs salgınında toplu alanlarda zorunlu olan maske kuralına uymadı. Kendisine bu konuda soru yönelten maske takan muhabire ise "Senin masken seni koruyor mu?" diye karşılık verdi.

Kaya Çilingiroğlu kurallara uymadı! 'Senin masken seni koruyor mu?'

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler her geçen gün artırılırken bu önlemlerden biri de toplu olarak bulunan ortamlarda maske takılması zorunluluğu oldu.

Ancak bazı ünlülerin bu kurala uymadığı ve buna rağmen kendilerini savunduğu da görüldü. O ünlülerden biri de Kaya Çilingiroğlu.

Dışarıda görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, muhabirin kendisine maske takmadığı yönünde sözleri üzerine şunları söyledi: "Senin masken seni koruyor mu? Kimseye yaklaşmıyorum bir şey olmaz. Ayrıca ben koronavirüs testi de yaptırdım, negatif çıktı." (tv100)

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