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Kaya kartalının yuvası hayran bıraktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 14.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Köçköy köyü kırsalında kaya kartalının kayaya yaptığı yuva, görenleri hayran bıraktı.

Kaya kartalının yuvası hayran bıraktı

Arpaçay ilçesinde hayvan otlatan çoban Mutlu Aktaş, kayalıklarda kartal yuvası buldu.

Mutlu Aktaş'ın çektiği görüntülerde, kaya kartalının yuvayı yaparken gösterdiği özen, dikkat çekti. Bir kayada, tehlikeden uzak, birkaç metre yüksekliğe kurulan yuva, hayran bıraktı. Yuvayı her türlü tehlikeye karşı koruyan kartal, yumurtadan çıkacak olan yavrularını da burada güvenle büyütecek. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars Arpaçay kaya kartalı

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Haber yaptınız ya yarın dangalağın biri öldürür oradaki kartalı
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